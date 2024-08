Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel, reacţii superbe după medalia de argint cucerită la Jocurile Olimpice: "În culmea fericirii!" - Antena Sport

Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel, reacţii superbe după medalia de argint cucerită la Jocurile Olimpice Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel/ Profimedia Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel au oferit reacţii superbe, după medalia de argint cucerită la Jocurile Olimpice. Cele două canotoare s-au declarat în culmea fericirii, după performanţa uriaşă de la Paris. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Vezi Jocurile Olimpice de la Paris în AntenaPLAY pe canalele TVR*. Cu AntenaPLAY ai acces la canalele must carry, posturile Antena, dar și canale exclusive. Peste 70 de canale sunt disponibile acum. (*program retransmis în temeiul Legii audiovizualului) Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel, reacţii superbe după medalia de argint cucerită la Jocurile Olimpice România a mai cucerit două medalii, la Jocurile Olimpice, şi a ajuns la un total de şase medalii. După ce Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel au încheiat pe locul secund finala de la dublu rame feminin, şi echipajul format din Gianina Van Groningen şi Ionela Cozmiuc au obţinut argintul la dublu vâsle, categoria uşoară. Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel au avut o revenire formidabilă în finală, pentru a reuşi să cucerească medalia de argint. Finalul a fost unul extrem de strâns, iar în cele din urmă româncele au devenit vicecampioane olimpice la proba de dublu rame feminin. „Mai respirăm. Ne bucurăm de această ceremonie pentru amândouă este prima medalie olimpică. Ne lipsea. Am concurat la atât de multe campionate mondiale, europene, o singură dată la Jocurile Olimpice și este a doua oară și se lasă cu medalie. Suntem în culmea fericirii„, a declarat Ioana Vrînceanu, conform sport.tvr.ro. Reclamă

„Suntem fericite că am fost al doilea echipaj care a urcat pe podium. Ne concentrăm pentru ce urmează mâine. Olanda este o echipă puternică și noi am fost foarte puternice, ne bucurăm de acest rezultat. Nu pot să exprim în cuvinte. Mă bucur că am făcut o ultimă cursă cu Ioana și că am încheiat-o cu bine„, a declarat şi Roxana Anghel, conform aceleiaşi surse citate mai sus.

Româncele, medaliate cu bronz la ultimele Mondiale, au început modest şi se aflau pe locul 5 după primii 500 de metri, dar apoi au avansat câte un loc la fiecare punct intermediar (4 la 1.000 m, 3 la 1.500 m), terminând pe locul secund, după ce au devansat Lituania şi Australia.

Aurul a fost obţinut de campioanele mondiale en titre, olandezele Ymkje Clevering şi Veronique Meester, în 6 min 58 sec 67/100. Podiumul a fost completat de Australia (Jess Morrison, Annabelle McIntyre), vicecampioana mondială, cronometrată în 7 min 03 sec 54/100. Ultima medalie olimpică la dublu rame feminin a fost obţinută de Georgeta Andrunache şi Viorica Susanu, aur în 2008, la Beijing. România a calificat nouă echipaje în Finalele A la JO de la Paris din cele douăsprezece pe care le-a avut: dublu vâsle feminin – categorie uşoară, dublu rame feminin, dublu rame masculin, patru rame masculin, dublu vâsle masculin, dublu vâsle feminin, patru rame feminin, opt plus unu feminin, opt plus unu masculin.