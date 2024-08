România - India e ACUM, în optimile de finală la Jocurile Olimpice. Bernadette Szocs, gata să scrie istorie - Antena Sport

România – India va fi LIVE TEXT, de la ora 11:00, în optimile de finală la Jocurile Olimpice. Bernadette Szocs, Eliza Samara şi Adina Diaconu încep drumul spre prima medalie olimpică pentru tenisul de masă din România.

LIVE TEXT România – India e ACUM, în optimile de finală la Jocurile Olimpice. Bernadette Szocs, gata să scrie istorie

Update 11:00: A început partida dintre România şi India.

România porneşte cu prima şansă în partida cu India. Chiar şeful Federaţiei, Cristi Romanescu, a spus că este o tragere bună pentru România.

„Cred că avem o tragere bună. Primul meci e cu India, ne-am mai întâlnit cu ea, sunt jucătoare experimentate și indiencele, dar sunt convins că că vom trece de primul tur, asta înseamnă automat în primii opt.

După aceea, Germania sau Statele Unite, noi spunem că Germania are prima șansă. Știm Germania foarte bine. De fiecare dată am avut un meci disputat la Jocurile Europene, am câștigat, apoi la Campionatele Europene am pierdut finala. Acum zicem că a venit rândul să câștigăm, astfel ajungem în semifinale, unde am putea întâlni Japonia sau Coreea. Suntem bine, China este pe partea cealaltă de tablou. Fetele vor da totul pentru acea medalie”, a spus Romanescu pentru gsp.ro.