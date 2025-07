Novak Djokovic, plin de încredere după calificarea în sferturi la Wimbledon: "Sunt motivat să merg până la capăt" - Antena Sport

Novak Djokovic, cel mai titrat jucător din istoria tenisului masculin atunci când vine vorba despre titluri de Grand Slam, s-a calificat în sferturile de finală de la Wimbledon 2025, după ce a reuşit să revină în mare stil în duelul cu Alex de Minaur, pe care l-a învins cu 1-6, 6-4, 6-4, 6-4, după 3 ore şi 20 de minute de joc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sârbul, care are şapte titluri cucerite pe iarba londoneză, se pregăteşte pentru meciul din sferturile de finală contra italianului Flavio Cobolli, cel care a trecut în patru seturi de Marin Cilic, în optimile de finală, scor 6-4, 6-4, 6-7(4), 7-6(3).

Novak Djokovic îi vede favoriţi pe Sinner şi Alcaraz la Wimbledon, dar crede în şansa sa: “Mă simt bine. Sunt încrezător”

În cazul în care va trece de Cobolli, Djokovic îl poate întâlni pe Jannik Sinner în semifinale, cel care trebuie să treacă de Ben Shelton. În cazul în care ajunge în ultimul act, Djokovic are şanse mari să îl întâlnească pe Carlos Alcaraz.

Goran Ivanisevic, fost campion la Wimbledon şi fost antrenor al lui Novak Djokovic, este de părere că Djokovic este favoritul anul acesta la All England Club.

Plin de modestie, “Nole” a apreciat gândurile lui Ivanisevic şi spune că nu se pune problema favoritului când vine vorba despre Sinner şi Alcaraz, sârbul fiind de părere că cei doi sunt favoriţi indiscutabil la ediţia din acest an. Cu toate acestea, Djokovic are încredere în calităţile sale şi este de părere că poate cuceri titlul din acest an de la Wimbledon: