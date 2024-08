Roxana Anghel, mesaj superb după ce a cucerit două medalii la Jocurile Olimpice: "E ireal! Nu îmi vine să cred" - Antena Sport

Roxana Anghel a trasmis un mesaj superb după ce a cucerit două medalii la Jocurile Olimpice. Campioană olimpică cu barca de 8+1 şi vicecampioană olimpică la dublu rame alături de Ioana Vrînceanu, a declarat că trăieşte un sentiment unic, subliniind că încă nu conştientizează că este dublă medaliată olimpică.

Roxana Anghel, mesaj superb după ce a cucerit două medalii la Jocurile Olimpice

“Este un sentiment ireal, nu pot descrie în cuvinte, nu-mi vine să cred că am câştigat cu 8+1, chiar dacă am fost favorite. Mă simt foarte bucuroasă şi mândră de toată echipa. E ireal că am urcat pe podiumul olimpic de două ori“, a spus Anghel la TVR Sport.

Eu încă nu realizez ce se întâmplă cu mine. Le mulţumesc că mi-au dat această ocazie. Le felicit pe ele, a spus cârmaciul Victoria Ştefania Petreanu, la care colegele ei i-au transmis că nu ar fi putut face nimic fără ea, notează news.ro.

Echipajul de 8+1 al României, format din Mădălina Bereş, Roxana Anghel, Maria Rusu, Iuliana Buhuş, Adriana Adam, Amalia Bereş, Iuliana Popa, Simona Radiş şi Victoria Petreanu, a câştigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris. Este a treia medalie pentru România la JO, după cele câştigate de David Popovici (înot) şi Marian Florian Enache şi Andrei Sebastian Cornea (dublu vâsle), şi a şaptea per total.