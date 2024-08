Simona Radiş, după aurul de la 8+1 de la Jocurile Olimpice: "Proba mea de suflet este cu siguranţă barca de dublu" - Antena Sport

Simona Radiş, după aurul de la 8+1 de la Jocurile Olimpice Echipa de 8+1 a României - Profimedia Images Simona Radiş a vorbit după aurul de la 8+1 de la Jocurile Olimpice 2024. Radiş susţine că proba ei favorită este cea de la dublu, unde a câştigat aurul în 2021 şi argintul în 2024, ambele alături de Ancuţa Bodnar. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Vezi Jocurile Olimpice de la Paris în AntenaPLAY pe canalele TVR*. Cu AntenaPLAY ai acces la canalele must carry, posturile Antena, dar și canale exclusive. Peste 70 de canale sunt disponibile acum. (*program retransmis în temeiul Legii audiovizualului) „Poate aşa era mentalitatea că optul înseamnă totul. Poate aşa este la alte persoane. Nu la mine. Proba mea de suflet este cu siguranţă barca de dublu. Rezultatul din barca de 8 este unul înălţător. Noi am fost mai obosite, dar am ştiut să ne facem treaba. Simona Radiş, după aurul de la 8+1 de la Jocurile Olimpice Nu mă gândeam acum 20 de ani că voi câştiga aur la Jocurile Olimpice. E un sentiment de mândrie, canotajul e pe o scară ascendentă. La toate cursele am avut acelaşoi nivel de motivaţie şi de încredere. Argintul a fost un rezultat foarte bun. Ne-a dat motivaţie în plus argintul. Cred că suntem cea mai puternică echipă pe care a avut-o România până acum, o echipă tânără, cu forţe fizice şi psihice nemărginite. Nu mă simt regina lumii. Sunt tot Simona, pe care o ştiţi de foarte mulţi ani. Sunt fericită că am această medalie la gât, dar simt că nu mă schimbă cu nimic. Este ca o răsplată în urma anilor de muncă. Suntem în inimile oamenilor. Drumul meu va fi strălucitor în continuare”, a spus Radiş. Roxana Anghel, dublă medaliată la Paris: „Este ireal, nu-mi vine să cred” Roxana Anghel, campioană olimpică cu barca de 8+1 şi vicecampioană olimpică la dublu rame alături de Ioana Vrînceanu, a declarat că trăieşte un sentiment unic, subliniind că încă nu conştientizează că este dublă medaliată olimpică. Reclamă

Reclamă 4

“Este un sentiment ireal, nu pot descrie în cuvinte, nu-mi vine să cred că am câştigat cu 8+1, chiar dacă am fost favorite. Mă simt foarte bucuroasă şi mândră de toată echipa. E ireal că am urcat pe podiumul olimpic de două ori“, a spus Anghel la TVR Sport.

Eu încă nu realizez ce se întâmplă cu mine. Le mulţumesc că mi-au dat această ocazie. Le felicit pe ele, a spus cârmaciul Victoria Ştefania Petreanu, la care colegele ei i-au transmis că nu ar fi putut face nimic fără ea.

Echipajul de 8+1 al României, format din Mădălina Bereş, Roxana Anghel, Maria Rusu, Iuliana Buhuş, Adriana Adam, Amalia Bereş, Iuliana Popa, Simona Radiş şi Victoria Petreanu, a câştigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris. Este a treia medalie pentru România la JO, după cele câştigate de David Popovici (înot) şi Marian Florian Enache şi Andrei Sebastian Cornea (dublu vâsle), şi a şaptea per total.

Reclamă

Vineri, au obţinut argintul olimpic canotoarele Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel la dublu rame feminin şi Gianina Van Groningen şi Ionela Cozmiuc la dublu vâsle feminin categorie uşoară. România mai are patru medalii; două de aur câştigate de David Popovici la înot 200 metri liber şi Marian Florian Enache şi Andrei Sebastian Cornea la canotaj dublu vâsle masculin, una de argint obţinută de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la canotaj dublu vâsle feminin şi una de bronz câştigată de David Popovici la înot 100 metri liber.