Jurnal Antena Sport | Fotbalistul Alex Creţu s-a pozat cu Charles Leclerc: "Cel mai frumos moment" - Antena Sport

Fostul fotbalist al Craiovei, Alex Creţu, a dat nas în nas cu starul lui Ferrari, Leclerc, într-un muzeu din Jeddah!

Creţu joacă acum în Arabia Saudită, unde se ţine marele premiu din week-end, duminică seară, de la 20:00, pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

Fotbalist la echipa din Mecca, fostul oltean Creţu l-a întâlnit pe Leclerc la un muzeu de istorie de la arabi.

„Am avut noroc cu fetiţa mea, că m-am putut apropia de el. Când am întors capul în stânga, m-am uitat, am văzut… Charles… am zis uau!”, a mărturisit Alex Creţu.

Un om din staff-ul pilotului de la Ferrari l-a ajutat pe român să-şi facă o poză cu Leclerc.