Andreea Bălan, schimbare de look pentru premiera sezonul 20 Te cunosc de undeva! Cum arată acum vedeta - Antena Sport

Andreea Bălan, schimbare de look pentru premiera sezonul 20 Te cunosc de undeva

Andreea Bălan şi-a schimbat look-ul pentru premiera sezonului 20 „Te cunosc de undeva”

„Te cunosc de undeva” sezonul 20 începe sâmbătă, de la ora 20:00

România Alege Comedia în fiecare Duminică. Nou sezon iUmor, de la ora 21:00, doar pe Antena 1 și AntenaPLAY Show-ul transformărilor totale şi totodată unul dintre cele mai longevive talent show-uri din România, Te cunosc de undeva!, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, sâmbăta aceasta, de la 20.00. Printre cei cuprinşi de magia transformărilor se va număra de această dată şi jurata Andreea Bălan, care a hotărât să îi surprindă pe telespectatori cu o schimbare de look, chiar la premiera transforming show-ului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Am aşteptat cu mare bucurie revenirea pe platourile de filmare Te cunosc de undeva!. Şi pentru că suntem la un show de transformări, mi-am dorit să mă „transform” şi eu puţin, aşa că pentru premieră am ales un look à la Jessica Rabbit!”, a declarat Andreea Bălan, jurata care punctează coregrafia.

Andreea Bălan, schimbare de look pentru premiera sezonul 20 Te cunosc de undeva!

8 echipe de artişti au spus <Da> spectaculosului show al transformărilor în cel de-al 20-lea sezon Te cunosc de undeva!, show ce va avea premiera sâmbăta aceasta, de la 20.00, la Antena 1.