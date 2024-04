Formula 1, Cupa Mondială de haltere, Cupa Franţei, Liga Campionilor Asiei sau CM de Hochei, în aprilie, în AntenaPLAY - Antena Sport

Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa A 28 aprilie – 4 mai

Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa A se va desfăşura în AntenaPLAY, în perioada 28 aprilie – 4 mai. De asemenea, în luna aprilie, România va disputa două meciuri, cu Italia (28 aprilie) şi cu Slovenia (30 aprilie).

România face parte din Grupa A, alături de Ungaria, Slovenia, Italia, Coreea de Sud şi Japonia. Dacă vor obţine unul dintre primele două locuri ale Grupei A, tricolorii vor participa, în 2025, la Campionatul Mondial, din Suedia şi Danemarca.

Semifinalele Cupei Franţei, în AntenaPLAY

Semifinalele Cupei Franţei se vor desfăşura live în AntenaPLAY, pe 2 şi 3 aprilie. Lyon – Valenciennes (2 aprilie, 21:45) şi PSG – Rennes (3 aprilie, 22:10) sunt meciurile care vor decide finalistele Cupei Franţei.

Primul duel va fi cel dintre Olympique Lyon şi Valenciennes, ce va avea loc marţi, 2 aprilie, de la 21:45. Gazdele au câştigat trofeul în cinci rânduri, ultimul fiind cel din 2016. De partea cealaltă, clubul din liga secundă din Franţa caută să egaleze performanţa din 1951, atunci când a ajuns în ultimul act al competiţiei, pierdut 0-3 cu Strasbourg.

PSG a câştigat Cupa Franţei în 14 rânduri, ultimul trofeu fiind adjudecat în sezonul 2020-2021. Acesta este şi un record al competiţiei, Olympique Marseille fiind a doua la acest capitol (10). Rennes şi-a trecut în palmares trei Cupe ale Franţei. Ultima a venit chiar după o finală cu PSG, adjudecată la penalty-uri, după un 2-2 în timpul regulamentar, în 2019.

Semifinalele Ligii Campionilor Asiei Semifinalele Ligii Campionilor Asiei se vor desfăşura în luna aprilie, atunci când vom afla cele două finaliste. Cele patru partida sunt live în AntenaPLAY. Semifinale – tur Al-Ain – Al-Hilal (16 aprilie, 19:00)

Ulsan – Yokohama (17 aprilie, 13:00) Semifinale – retur Al-Hilal – Al-Ain (23 aprilie, 21:00)

Luna aprilie aduce alte patru etape din Liga Portugal, dar şi câteva derby-uri spectaculoase, precum Sporting – Benfica (6 aprilie, 22:30), Benfica – Braga (27 aprilie. 20:00) sau Porto – Sporting (28 aprilie, 22:30). 5 etape din Serie B, în AntenaPLAY Luna aprilie propune şi următoarele cinci etape din Serie B, acolo unde românii de la Parma, Man şi Mihăilă, luptă pentru promovarea în Serie A. Două gale Fight Nation, în AntenaPLAY Tot în luna aprilie, fanii luptelor se pot delecta cu două gale: cea tribut a lui Mevy Boufoudi pentru Wilfried Florentin (13 aprilie) şi gala de pe 27 aprilie de la Vendome.

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box.