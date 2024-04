Cupa Mondială de haltere | Mihaela Cambei luptă pentru medalii şi calificarea la Jocurile Olimpice (15:00, AntenaPLAY) - Antena Sport

Reclamă

„Această Cupă Mondială de la Phuket este competiție obligatorie în programul de calificare la Jocurile Olimpice. În același timp este și ultima competiție a acestei campanii de calificare pentru Paris, așa că ulterior vom avea și listele cu confirmarea sportivilor calificați din întreaga lume.

Obiectivul Federației Române de Haltere este să le păstreze pe cele două sportive, Mihaela Cambei și Loredana Toma, în topul eligibil pentru Jocurile Olimpice. Cu siguranță, avem șanse la medalii la Cupa Mondială de la Phuket, prin Toma și Cambei, dar în primul rând obiectivele noastre țin de calificarea la Jocurile Olimpice”, a spus Pădure.

În AntenaPLAY, vor putea urmări doar sportivii din Grupa A. Pe 2 aprilie, de la ora 15:00, o putem vedea în lupta pentru medalii pe Mihaela Cambei. De asemenea, la categoria 71 de kilograme, o vom avea în întrecere pe Loredana Toma pe 7 aprilie, de la ora 15:00.

