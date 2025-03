Formula 1 revine la Antena 1. Prima cursă a Marelui Premiu al Australiei 2025 se vede duminică, de la 06.00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY - Antena Sport

Pauza de iarnă s-a încheiat, iar Formula 1 accelerează spre un nou sezon menit să bată toate recordurile. Cu multe schimbări, Marele Circ prinde viteză în perioada 14-16 martie, cu antrenamentele exclusiv pe AntenaPLAY, calificările în direct la Antena 3 CNN şi cursa live pe Antena 1, duminică dimineaţa, ora 06.00! Sezonul 2025 din Formula 1 debutează la Melbourne, cu Marele Premiu al Australiei. Pentru prima oară din 2019, Melbourne Park va găzdui prima cursă a noului sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Una dintre cele mai așteptate competiţii sportive ale momentului revine ȋn Universul Antena. Noul sezon de Formula 1 revine ȋn acest weekend cu Marele Premiu al Australiei, fiind, de altfel, ultimul sezon cu actualul set de reguli, urmând ca ȋn 2026 să vină cu mai multe schimbări, atât la nivelul monoposturilor, cât şi la nivelul aerodinamicii. 24 de curse se vor desfăşura și în acest sezon, la fel ca în precedentul. Australia deschide din nou „balul”, aşa cum se întâmpla în anii trecuţi, excepţie fiind ultimele trei sezoane, când prima cursă s-a desfăşurat în Bahrain. Sezonul se va încheia, la fel ca şi în anii trecuţi, în Abu Dhabi. Marele Premiu de pe circuitul Yas Marina se va desfăşura în perioada 5-7 decembrie.

Kimi Antonelli (Mercedes), Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), Isack Hadjar (Racing Bulls) şi Ollie Bearman (Haas) se numără printre numele noi care vor lua startul în sezonul 2025 al Marelui Circ.

Max Verstappen, cel care a cucerit la finalul sezonului trecut al patrulea titlu mondial al carierei, vrea să îşi ia revanşa după abandonul din urmă cu un an, în timp ce toţi ochii sunt pe Lewis Hamilton, septuplul campion mondial urmând să debuteze la Ferrari. În urmă cu un an, Carlos Sainz trecea primul linia de sosire în Australia, la scurt timp după ce suferise o intervenţie chirurgicală . Prima cursă a anului are loc pe Albert Park Grand Prix Circuit, recordul pe tur pentru acesta fiind stabilit în urmă cu un an de Charles Leclerc (1:19.813).

Vineri dimineaţă au loc primele antrenamente ale acestui sezon, care se văd ȋn AntenaPLAY. Prima sesiune de antrenamente va începe la ora 03:30, în timp ce a doua va începe la ora 07:00. Sâmbătă va avea loc ultima sesiune de antrenamente, la ora 03:30. Tot sâmbătă, de la ora 07:00, vor avea loc calificările, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Duminică, de la ora 06:00, va avea loc cursa, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.