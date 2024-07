Noutăţile lunii august în AntenaPLAY - Antena Sport

Ceva nou în fiecare zi. AntenaPLAY promite o vară plină de divertisment de calitate și experiențe de neuitat pentru abonații săi. Emisiunea fenomen „Insula Iubirii” continuă să fascineze cu episoade integrale și conținut exclusiv, stabilind noi recorduri de vizionare. Nu în ultimul rând, „Splash! Vedete la apă” aduce o doză de adrenalină și spectacol acvatic cu vedete care își testează curajul în sărituri spectaculoase. În august, platforma aduce în prim-plan două seriale de excepție, „Mahomed, cuceritorul lumii” și „Regina”. Peste 70 de canale sunt disponibile acum. Cu AntenaPLAY ai acces la posturile Antena, canalele must carry, dar și canale exclusive. Tot ce vrei e sa dai PLAY!

Insula Iubirii, emisiunea fenomen cu record de ore vizionate în AntenaPLAY

Emisiunea fenomen „Insula Iubirii”, care a stabilit un record de ore vizionate și de abonați în AntenaPLAY, datorită popularității sale imense, continuă și în luna august. Abonații pot urmări episoadele integrale și pot beneficia de conținut exclusiv, nedifuzat la TV. În acest sezon, concurenții sunt pregătiți să-și testeze limitele și să descopere adevărul despre relațiile lor în decorul spectaculos al unei insule exotice. Fiecare cuplu intră în competiție cu propriile provocări și întrebări, în fața unor ispite care le vor pune la încercare loialitatea și iubirea.

Pe lângă episoadele difuzate, AntenaPLAY oferă acces la imagini unice din casele concurentilor, surprinzând momente autentice și reacții neașteptate care nu au fost difuzate la TV, in “Insula Iubirii Plus”. În plus, fanii emisiunii pot urmări în întregime ceremoniile focului, în “Insula Iubirii Extra”, unde adevărul iese la iveală și tensiunile ating cote maxime.

Cu acces la toate aceste materiale exclusive, AntenaPLAY transformă vizionarea „Insula Iubirii” într-o adevărată incursiune în provocările și emoțiile pe care le trăiesc concurenții în fiecare moment al competiției, stabilind astfel un record de ore vizionate pe platformă.

Aventura verii continuă cu Splash! Vedete la apă

Cel mai curajos show al verii, “Splash! Vedete la apă”, dă startul distracției în noul sezon ce va avea premiera pe 1 august. Peste 60 de vedete, nume sonore în showbizul românesc, și nu numai, din domenii cu totul diferite, au acceptat provocarea de a-și depăși limitele și de a-și înfrunta fricile.Printre numele celebre din acest sezon se numără Dani Oțil, Andreea Antonescu, Marian Drăgulescu, Ilona Brezonianu, Ristei, Daniela Gyorfi, George Tănase, Bella Santiago și Jean de la Craiova.