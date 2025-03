Montreal Canadiens - Florida Panthers LIVE VIDEO (20:00). Echipa lui Martin St. Louis continuă lupta pentru play-off - Antena Sport

Meciul dintre Montreal Canadiens şi Florida Panthers va fi LIVE în AntenaPLAY, de la ora 20:00. Finalul sezonului regular este extrem de echilibrat, iar echipa din Canada trebuie să îşi revină, pentru a spera la un loc de play-off.

Cu cinci înfrângeri în ultimele cinci partide, dintre care ultimele trei în timpul regulamentar, cea mai titrată echipă din istoria NHL are neapărată nevoie de o victorie pe terenul campioanei en-titre.

Montreal Canadiens – Florida Panthers LIVE VIDEO (20:00)

Montreal nu a făcut faţă road trip-ului pe care îl termină chiar acasă la Florida Panthers. St. Louis Blues, Philadelphia Flyers şi Carolina Hurricanes au câştigat meciurile de pe teren propriu în faţa lui Montreal.

Acesta va fi al treilea meci dintre cele două echipe din actualul sezon regular, iar istoricul le dă speranţe jucătorilor lui Martin St. Louis. Tot în Florida, Montreal s-a impus cu 4-0 pe 28 decembrie, după care a câştigat duelul de acasă de pe 15 martie cu 3-1. Cele două se vor întâlni pentru ultima oară în sezonul regular chiar pe 1 aprilie, în Canada.

Cu 75 de puncte, Montreal este exact sub linie, fiind la doar 2 puncte în spatele celor de la New York Rangers, dar echipa din Canada are şi două meciuri mai puţin disputate. În ceea ce o priveşte pe Florida, campioana en-titre este a doua din Divizia Atlantic, cu 91 de puncte.