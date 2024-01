Bernadette Szocs a surprins după victoria categorică cu Jieni Shao, obţinută în AntenaPLAY: "Nu asta am antrenat!" - Antena Sport

Reclamă

Sunt mândră de mine că am reuşit să mă ţin calmă tot meciul, am reuşit să fiu pozitivă pentru că ştiu că nu am niciun minus. Mi-am pus nişte întrebări înainte de meciuri şi aveam la toate răspunsul ‘da’. Aşa că, sunt pregătită pentru orice obstacol. Important e că am câştigat şi acum o să fiu atentă să nu fac aceleaşi greşeli.

Acum este important să mă focusez pentru următorul meci, să joc tot cea am antrenat şi să câştig jucând. Sunt sinceră, sunt corectă. Îmi recunosc greşeala, că n-am fost eu azi la masa de joc. Dar am un plus că am fost foarte calmă şi am reuşit să aduc victoria„, a declarat Bernadette Szocs pentru FRTM/SPORTS NET, după victoria obţinută în direct în AntenaPLAY.

Reclamă

În sferturile de finală, românca va juca împotriva polonezei Natalia Bajor, cea care a produs o surpriză uriaşă în optimile de la Top 16 Cup, după ce a învins-o pe Xiaona Shan cu 4-3 (8-11, 9-11, 11-4, 11-8, 4-11, 11-3, 11-8). Bernadette a ţinut să afirme că nu a pierdut niciodată în faţa Nataliei, dar că va fi concentrată la maximum pentru a continua tradiţia.

„De foarte multe ori am jucat împotriva ei, de fiecare dată am învins-o. Este o sportivă care a făcut multe surprize, a bătut jucătoare de top. Dar eu intru pozitivă la masă, nu mi-e frică de nimeni. Sunt pregătită pentru orice situaţie„, a precizat Bernie.

Bernadette Szocs – Natalia Bajor LIVE VIDEO (21:00) în AntenaPLAY

În sferturile de finală, Bernie va juca împotriva polonezei Natalia Bajor, cea care a produs o surpriză uriaşă în optimile de la Top 16 Cup, după ce a învins-o pe Xiaona Shan cu 4-3 (8-11, 9-11, 11-4, 11-8, 4-11, 11-3, 11-8).

Reclamă 4 / 0/3

În primul meci al competiţiei din Elveţia, Natalia Bajor a întâlnit-o pe Xiaona Shan, jucătoare care reprezintă Germania. Shan era favorită înaintea duelului, dar Bajor a dat toate calculele peste cap. Shan a câştigat primele două seturi cu 11-8 şi 11-9 şi părea că se îndreaptă către o victorie lejeră. Nu a fost deloc aşa, deoarece Bajor a reuşit să câştige următoarele două seturi şi să restabilească egalitatea. Shan a mai câştigat setul 5, după care a pierdut fără drept de apel setul 6, cedând în cele din urmă şi în setul decisiv. Partida din sferturile de finală de la Top 16 Cup va reprezenta a cincea întâlnire directă dintre Szocs şi Bajor. Românca s-a impus de fiecare dată în precedentele patru partide, pierzând un singur set, la întâlnirea din 2021, de la Campionatele Mondiale. Ultima întâlnire a avut loc în semifinalele Jocurilor Europene de vara trecută, atunci când Szocs a cucerit medalia de aur.

Cine ia titlul în Liga 1 în acest sezon? FCSB CFR Rapid Universitatea Craiova Alta echipa Vezi rezultatele Loading ... Loading ...