Bernadette Szocs - Natalia Bajor LIVE VIDEO (21:00) în AntenaPLAY! Surpriză uriaşă produsă de poloneză în optimile Top 16 Cup - Antena Sport

Shan a câştigat primele două seturi cu 11-8 şi 11-9 şi părea că se îndreaptă către o victorie lejeră. Nu a fost deloc aşa, deoarece Bajor a reuşit să câştige următoarele două seturi şi să restabilească egalitatea. Shan a mai câştigat setul 5, după care a pierdut fără drept de apel setul 6, cedând în cele din urmă şi în setul decisiv.

Partida din sferturile de finală de la Top 16 Cup va reprezenta a cincea întâlnire directă dintre Szocs şi Bajor. Românca s-a impus de fiecare dată în precedentele patru partide, pierzând un singur set, la întâlnirea din 2021, de la Campionatele Mondiale. Ultima întâlnire a avut loc în semifinalele Jocurilor Europene de vara trecută, atunci când Szocs a cucerit medalia de aur.

Obiectivul lui Bernadette Szocs la Top 16 Cup

Românca a vorbit înaintea turneului despre obiectivul său în Elveţia şi nu s-a ferit să spună că a mers la Montreux pentru a câştiga turneul. Ea a mai câştigat această competiţie în 2018, în timp ce în 2019 a fost finalistă:

„Sunt nerăbdătoare să mă întorc la Montreux pentru acest turneu. De-abia aştept. Participă doar jucătoare de top, care sunt în formă şi pregătite pentru Top 16. Trebuie să mă concentrez în toate meciurile şi să joc cel mai bun tenis al meu.

Nu mi-e frică de nimeni. Obiectivul meu e unul singur, să câştig turneul. Am jucat la Nagoya, unde au fost cele mai bune 16 jucătoare ale lumii, am ajuns în sferturi la Frankfurt. Am reuşit să o înving din nou pe campioana olimpică Cheng Meng”, a spus Bernadette Szocs, citată de ettu.org.

