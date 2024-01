Bernadette Szocs, cap de serie 1 la Europe Top 16 Cup: "Am un singur obiectiv, să câştig turneul" - Antena Sport

Reclamă

Sofia Polcanova, Jia Nan Yuan, Eliza Samara sau Linda Bergstrom sunt doar câteva dintre jucătoarele cu care Bernadette Szocs se va duela pentru trofeu, în Elveţia. Bernie anunţă însă că este într-o formă excelentă.

„Sunt nerăbdătoare să mă întorc la Montreux pentru acest turneu. De-abia aştept. Participă doar jucătoare de top, care sunt în formă şi pregătite pentru Top 16. Trebuie să mă concentrez în toate meciurile şi să joc cel mai bun tenis al meu.

Nu mi-e frică de nimeni. Obiectivul meu e unul singur, să câştig turneul. Am jucat la Nagoya, unde au fost cele mai bune 16 jucătoare ale lumii, am ajuns în sferturi la Frankfurt. Am reuşit să o înving din nou pe campioana olimpică Cheng Meng”, a spus Bernadette, citată de ettu.org.

Bernadette Szocs şi Eliza Samara, la Europe Top 16 Cup

Bernadette Szocs şi Eliza Samara vor participa la Europe Top 16 Cup | Montreux 2024, competiţie ce aduce la start cele mai bune 16 jucătoare ale Europei. Cea mai prestigioasă întrecere de pe Continent se va desfăşura pe 20 şi pe 21 ianuarie, în Elveţia, la Montreux.

Bernadette Szocs este campioana din 2018 a competiţiei, la care şi-a mai trecut în cont şi o medalie de argint şi două de bronz. Eliza Samara a cucerit şi ea bronzul, în 2018. Emilia Ciosu (1993) şi Otilia Bădescu (1995) sunt celelalte sportive din România care au cucerit aurul la Europe Top 16 Cup.

