Bernadette Szocs - Jia Nan Yuan LIVE VIDEO, 11:30, în AntenaPLAY. Românca luptă pentru finala Europe Top 16 Cup - Antena Sport

Acum este important să mă focusez pentru următorul meci, să joc tot cea am antrenat şi să câştig jucând. Sunt sinceră, sunt corectă. Îmi recunosc greşeala, că n-am fost eu azi la masa de joc. Dar am un plus că am fost foarte calmă şi am reuşit să aduc victoria„, a declarat Bernadette Szocs pentru FRTM/SPORTS NET, după victoria obţinută în direct în AntenaPLAY.

