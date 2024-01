Eliza Samara, reacţie genială după victoria muncită de la Europe Top 16 Cup: "Am cinci fire albe în plus după acest meci" - Antena Sport

Chiar dacă şi-a dominat adversara de la debutul în competiţie şi s-a impus cu 11-5, 9-11, 12-10, 11-8 şi 11-8, Bernie a fost extrem de dezamăgită. Principala favorită a avut un discurs critic.

„Sinceră să fiu, sunt foarte dezamăgită de jocul pe care l-am făcut azi pentru că eu nu asta antrenez, din păcate. Dar important este că până la urmă am reuşit să câştig. Cum ştie toată lumea, mie îmi place să câştig jucând, să joc ceea ce antrenez, dar din păcate nu am reuşit să joc exact ceea ce îmi doream.

Sunt mândră de mine că am reuşit să mă ţin calmă tot meciul, am reuşit să fiu pozitivă pentru că ştiu că nu am niciun minus. Mi-am pus nişte întrebări înainte de meciuri şi aveam la toate răspunsul ‘da’. Aşa că, sunt pregătită pentru orice obstacol. Important e că am câştigat şi acum o să fiu atentă să nu fac aceleaşi greşeli.

Acum este important să mă focusez pentru următorul meci, să joc tot cea am antrenat şi să câştig jucând. Sunt sinceră, sunt corectă. Îmi recunosc greşeala, că n-am fost eu azi la masa de joc. Dar am un plus că am fost foarte calmă şi am reuşit să aduc victoria”, a declarat Bernadette Szocs pentru FRTM/SPORTS NET, după victoria obţinută în direct în AntenaPLAY.