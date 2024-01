Jia Nan Yuan a câştigat Europe Top 16 Cup, LIVE în AntenaPLAY! Finala masculină se joacă ACUM - Antena Sport

„Sinceră să fiu, sunt foarte dezamăgită de jocul pe care l-am făcut azi pentru că eu nu asta antrenez, din păcate. Dar important este că până la urmă am reuşit să câştig. Cum ştie toată lumea, mie îmi place să câştig jucând, să joc ceea ce antrenez, dar din păcate nu am reuşit să joc exact ceea ce îmi doream.

Sunt mândră de mine că am reuşit să mă ţin calmă tot meciul, am reuşit să fiu pozitivă pentru că ştiu că nu am niciun minus. Mi-am pus nişte întrebări înainte de meciuri şi aveam la toate răspunsul ‘da’. Aşa că, sunt pregătită pentru orice obstacol. Important e că am câştigat şi acum o să fiu atentă să nu fac aceleaşi greşeli”, spunea sâmbătă Szocs.

