România - China LIVE VIDEO, ora 04:00, în semifinale la Cupa Mondială Echipe Mixte 2024. Duel infernal pentru tricolori - Antena Sport

România - China, din Stage 3 la Cupa Mondială Echipe mixte 2024,va fi live video în AntenaPLAY | Profimedia România – China va fi LIVE VIDEO în AntenaPLAY, de la ora 04:00, în Stage 3 la Cupa Mondială Echipe Mixte 2024. Tricolorii vor avea o misiune infernală. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ România şi China s-au întâlnit şi în ultimul meci din Stage 2. Echipa Chinei şi-a confirmat poziţia de mare favorită şi s-a impus cu scorul de 8-0. România – China, din Stage 3 la Cupa Mondială Echipe mixte 2024,va fi live video în AntenaPLAY În partida din Stage 2, Adina Diaconu/Andrei Istrate (129 mondial) a cedat meciul de deschidere cu Lin Gaoyuan (#3 mondial)/Kuai Man (5 mondal), scor 0-3 (6-11, 5-11, 3-11). Andreea Dragoman (110 mondial) a jucat entuziasmant un prim set cu Wang Manyu (2 mondial), însă scorul a fost 0-3 (13-15, 6-11, 1-11), iar Darius Movileanu (203 mondial) a încercat să-i facă faţă lui Liang Jingkun (5 mondial), însă a cedat 0-2 (7-11, 4-11). În cealaltă semifinală se vor duela Hong Kong și Coreea de Sud. Echipa mixtă a României: Bernadette Szocs (#14 mondial), Elizabeta Samara (#51 mondial), Adina Diaconu (#91 mondial), Andreea Dragoman (#112 mondial), Ovidiu Ionescu (#46 mondial), Eduard Ionescu (#75 mondial), Andrei Istrate (#169 mondial), Darius Movileanu (#197 mondial) Reclamă

Sistem de joc inedit la Cupa Mondială Echipe Mixte 2024

Competiţia de la Chengdu se desfăşoară după un sistem inedit. Meciurile sunt de trei seturi, scorul putând fi 3-0 sau 2-1. Câştigătoara duelului este echipa care ajunge la opt seturi adjudecate. Fiecare component al echipelor poate disputa maximum două meciuri (simplu şi dublu).

Sistemul de joc

1) Dublu mixt

2) simplu feminin (sportiva care nu joacă dublu mixt)

3) simplu masculin (sportivul care nu joacă dublu mixt)

4) Dublu feminin vs dublu feminin / Dublu masculin vs dublu masculin

5) Dublu masculin vs dublu masculin / Dublu feminin vs dublu feminin

