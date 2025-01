"Am fost hrănit cu nişte alimente care m-au otrăvit!" Novak Djokovic, acuzaţii incredibile la 3 ani distanţă de scandalul provocat la Melbourne - Antena Sport

Sârbul Novak Djokovic a declarat, într-un interviu publicat joi în GQ, că a fost „otrăvit” cu mâncarea pe care a ingerat-o în timp ce era reţinut la Melbourne în 2022, relatează Reuters.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lui Djokovic i-a fost anulată viza înainte de turneu, în urma unor zile dramatice legate de regulile de intrare în Australia în contextul pandemiei de COVID-19 şi având în vedere statutul său de nevaccinat. Sârbul a fost reţinut într-un hotel din Melbourne, în care se aflau solicitanţi de azil.

Acuzaţii incredibile lansate de Novak Djokovic

„Mi-am dat seama că în acel hotel din Melbourne am fost hrănit cu nişte alimente care m-au otrăvit„, a declarat Djokovic, despre care se ştie că îşi monitorizează strict dieta. „Am descoperit unele lucruri când m-am întors în Serbia. Nu am spus nimănui public acest lucru, dar s-a descoperit că aveam un nivel foarte ridicat de metale grele. Metale grele. Aveam plumb, un nivel foarte ridicat de plumb şi mercur”.

GQ a precizat că Departamentul de Afaceri Interne din Australia a refuzat să comenteze pe această temă, invocând motive de confidenţialitate, conform news.ro.

Djokovic a declarat săptămâna aceasta pentru Herald Sun că încă mai are traume de pe urma experienţei de acum trei ani şi că se simte stresat la sosirea pe aeroportul din oraş. Novak Djokovic, în vârstă de 37 de ani, îşi începe săptămâna viitoare campania pentru obţinerea celui de-al 25-lea titlu major, un record, la Australian Open.