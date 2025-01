Andy Murray nu se aștepta să devină antrenorul lui Novak Djokovic! Fostul jucător a dat toate cărțile pe față - Antena Sport

Fostul tenisman Andy Murray a recunoscut că a fost complet împotriva ideii de a deveni direct antrenor înainte ca Novak Djokovic să încerce să-l facă să revină în circuit, scrie DPA.

Parteneriatul scoţianului cu fostul său rival este în centrul atenţiei la Melbourne Park şi au existat din nou multe discuţii între cei doi în timpul sesiunii de antrenament de joi.

Cum a devenit Andy Murray antrenorul lui Novak Djokovic

Ulterior, Murray a vorbit despre noul său rol, care a luat prin surprindere întreaga lume sportivă când Djokovic a anunţat în noiembrie că va fi pregătit de britanic.

Murray, care are 37 de ani, a spus la rândul său că nu se aştepta: „De fapt, eu jucam golf. De fapt, noi am schimbat nişte mesaje. Novak mi-a trimis un mesaj doar pentru a discuta. Eram la a 17-a gaură de pe terenul de golf şi tipul cu care jucam m-a întrebat: ‘Ştii ce urmează?’ I-am răspuns: ‘ Nu, nu prea’. A spus: ‘Ai vreun plan să antrenezi?’ Iar eu am spus: ‘Sincer, nu mă pot gândi la ceva mai rău de făcut în acest moment'”.

„Şi apoi, 30 de minute mai târziu, eram în maşină şi l-am sunat pe Novak, apoi am avut o conversaţie cu el şi a întrebat dacă aş fi interesat să-l ajut, lucru la care evident nu mă aşteptam. I-am spus: ‘Uite, trebuie să mă gândesc la asta şi să vorbesc cu familia mea’. Aşa că am vorbit cu ei şi, după câteva zile, m-am gândit că este o oportunitate şi o experienţă destul de unică”, a adăugat scoţianul.