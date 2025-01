Novak Djokovic a efectuat primul antrenament alături de Andy Murray - Antena Sport

Djokovic şi Murray au o istorie bogată împreună. Din cele 36 de meciuri directe, sârbul s-a impus în 25 dintre ele. Două victorii ale lui Andy Murray au venit în finale de Grand Slam, chiar la primele două turnee majore câştigate de scoţian, la US Open 2012 şi Wimbledon 2013.

„Am jucat unul contra celuilalt de când eram copii. 25 de ani de rivalitate. Am avut bătălii epice. Am crezut că povestea noastră s-ar putea să fie gata, dar se pare că mai are un capitol. Este timpul ca unul dintre cei mai importaţi adversari ai mei să vină în colţul meu. Bine ai venit, Andy Murray”, a mai spus Novak Djokovic.