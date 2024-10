Carlos Alcaraz, calificare fără emoţii în finala de la Beijing! Bornă impresionantă a spaniolului după victoria cu Medvedev - Antena Sport

Carlos Alcaraz, calificare fără emoţii în finala de la Beijing! Bornă impresionantă a spaniolului după victoria cu Medvedev Carlos Alcaraz, în timpul meciului cu Daniil Medvedev / Profimedia Carlos Alcaraz a obţinut o calificare fără emoţii în finala de la Beijing. În penultimul act al turneului ATP 500 din China, spaniolul l-a întâlnit pe rusul Daniil Medvedev, pe care l-a învins cu 7-5, 6-3, după 87 de minute de joc. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ La doar 21 de ani, Alcaraz a atins o bornă impresionantă. Spaniolul va juca a 21-a finală în circuitul ATP. Carlos Alcaraz, calificare fără emoţii în finala de la Beijing! Bornă impresionantă a spaniolului după victoria cu Daniil Medvedev Aceasta a fost a şasea victorie a lui Alcaraz în faţa lui Daniil Medvedev şi a patra la rând pentru spaniol. În sezonul 2024, el i-a egalat pe Jannik Sinner şi Casper Ruud, ajungând la cinci finale. De asemenea, ultimul act de la Beijing este şi prima finală pe care o va disputa după înfrângerea din finala de la Jocurile Olimpice în faţa lui Novak Djokovic. „Am început foarte bine meciul, dar a fost puţin neobişnuit, cu atâtea breakuri. Nu ştiu ce se întâmpla cu mine, probabil o mică lipsă de concentrare. Am ratat câteva ori pe primul serviciu, ceea ce reprezintă o armă foarte bună pentru Daniil, pe hard. Reclamă

În orice caz, sunt fericit că am revenit şi am avut un final foarte bun. Am putut să joc cel mai bun tenis. Când scorul este în favoarea ta, este uşor să joci cu încredere”, a declarat Carlos Alcaraz, citat de as.com.

În finala de la Beijing, Carlos Alcaraz îl va întâlni pe câştigătorul duelului Jannik Sinner (1 ATP) – Yunchaokete Bu (96 ATP).

