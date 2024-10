Simona Halep a aflat când debutează la Hong Kong! Programul zilei de miercuri anunţat de organizatori - Antena Sport

Simona Halep a aflat când debutează la Hong Kong! Programul zilei de miercuri anunţat de organizatori Simona Halep / Profimedia Simona Halep a aflat când debutează la Hong Kong. Fostul număr 1 mondial revine pe teren într-un meci oficial după o pauză de aproximativ trei luni. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ În primul tur de la WTA 125 Hong Kong, Simona Halep o va întâlni pe Arina Rodionova, locul 114 în clasamentul WTA. Organizatorii au anunţat ordinea meciurilor de miercuri, iar duelul Simonei Halep este ultimul de pe terenul central. Simona Halep a aflat când debutează la Hong Kong! Programul zilei de miercuri anunţat de organizatori Meciurile de miercuri de la Hong Kong sunt programate de la ora 09:00, ora României. Ziua de pe terenul central este deschisă de alte două românce. Monica Niculescu şi Gabriela Ruse vor juca la dublu împotriva perechii Birrell/Hsieh. După duelul celor două românce vor mai avea loc un meci de simplu şi un meci de dublu, urmate de duelul Simona Halep – Arina Rodionova, care va închide ziua de pe terenul central, potrivit site-ului WTA. Partida va începe în jurul orei 13:00. Simona Halep a ajuns duminică la Hong Kong, iar luni a disputat şi primul antrenament. Românca revine mai repede pe teren decât s-ar fi aşteptat, după cum a declarat chiar în videoclipul prin care îşi anunţa participarea la Hong Kong. Reclamă

Dubla câştigătoare de Grand Slam pare că este într-o stare de spirit extrem de bună şi este pregătită pentru revenirea în circuitul WTA. Halep este la Hong Kong alături de Daniel Dobre, antrenorul alături de care cucerea titlul de la Wimbledon 2019.

Ce cotă i-au dat specialiştii Simonei Halep pentru o victorie

Simona Halep are o cotă de 1.45 la o victorie în al treilea ei meci de la revenirea în circuit. Pentru o victorie cu 2-0 la seturi, românca de 33 de ani are o cotă 2.02. De partea cealaltă, Rodionova are cotă 2.57 pentru un succes.

Acesta este al treilea meci pe care îl va disputa Simona Halep, în 2024, după revenirea în circuit, în urma scandalului de dopaj. Ea le-a mai întâlnit pe Paula Badosa (6-1, 4-6, 3-6) la Miami şi pe Kessler McCartney, în faţa căreia a abandonat la Paris.

Sportiva de 34 de ani din Australia se află pe locul 114 mondial, iar cea mai bună prezenţă a ei în carieră a fost locul 97 WTA. Ea a câştigat 28 dintre cele 55 de partide disputate în 2024, 23 dintre victorii venind pe hard, suprafaţă pe care o va întâlni pe Simona Halep.

