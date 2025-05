Decizie surpriză a lui Novak Djokovic! Anunţul campionului sârb înaintea turneului de la Roland Garros - Antena Sport

Anunţ surprinzător al fostului lider mondial ATP, Novak Djokovic. Campionul sârb spune că nu îşi va angaja un antrenor, cel puţin pentru moment. Decizia vine după ce Nole s-a despărţit de Andy Murray săptămâna trecută, în timp ce sârbul se pregăteşte pentru ultima sa încercare de a câştiga al 25-lea titlu record de Grand Slam, la Roland Garros.

Parteneriatul cu Murray, triplu campion de Grand Slam, a durat doar şase luni, dar Novak Djokovic a declarat că respectul său pentru scoţian a crescut în acest timp.

Novak Djokovic, anunţ suprinzător

Novak Djokovic spune că nu are nevoie de un antrenor înaintea turneului de Mare Şlem de la Roland Garros. „În acest moment, nu am nevoie de un antrenor. Nu am nevoie să mă grăbesc în niciun context. Mă simt confortabil cu oamenii din jurul meu”, a declarat Djokovici cu o zi înainte de a-l înfrunta pe Marton Fucsovics la Geneva Open. „Vom vedea ce se va întâmpla la următoarele turnee”, a mai spus fostul lider mondial ATP.

Djokovic, în vârstă de 38 de ani, este fără victorie pe zgură în acest an. Asta după ce a fost eliminat de la Monte Carlo Masters şi Madrid Open luna trecută, iar forma sa este o preocupare înainte de participarea la Roland Garros. Jucătorul sârb l-a numit pe fostul număr unu mondial Murray înainte de Australian Open din acest an şi a declarat în februarie că va continua să lucreze cu el pentru o perioadă nedeterminată.

Săptămâna trecută, cei doi au anunţat că nu vor mai colabora. „Am simţit că nu putem obţine mai mult din acest parteneriat pe teren şi asta e tot”, a afirmat Djokovic care, în ciuda despărţirii, l-a lăudat pe scoţian. „Respectul meu faţă de Andy rămâne acelaşi, chiar mai mult de fapt, am ajuns să îl cunosc ca persoană”, a încheiat Nole.