"Sunt om!" Carlos Alcaraz, mesaj categoric după criza de nervi de la Cincinnati! Cum şi-a explicat gestul nervos - Antena Sport

De asemenea, Alcaraz a oferit şi o imagine cu care lumea tenisului nu este obişnuită. Numărul 3 ATP şi-a făcut praf racheta în setul decisiv, atunci când Gael Monfils a reuşit break-ul şi s-a distanţat la 3-1.

La finalul partidei, Alcaraz a recunoscut că meciul din turul 2 de la Cincinnati este cel mai prost meci din cariera sa:

„Sincer, a fost foarte dificil pentru mine. Nu ştiu ce s-a întâmplat. Simt că a fost cel mai prost meci al carierei. Nu am putut să joc. Am avut antrenamente bune aici zilele trecute. Am lovit bine mingea şi m-am mişcat bine pe teren.

Acum am simţit că am jucat al sport. Mingea a fost mai rapidă, mult mai rapidă decât pe alte terenuri. M-am încălzit înaintea meciului şi m-am simţit complet diferit. Nu ştiu de ce. Nu ştiu ce s-a întâmplat, de ce m-am simţit aşa. Nu m-am putut controla, nu am putut să fiu mai bun. Acest meci a fost imposibil de câştigat”, a declarat Carlos Alcaraz, potrivit puntodebreak.com.