Novak Djokovic va fi antrenat de Andy Murray! Anunţul momentului în tenis: "Oricum nu i-a plăcut retragerea" - Antena Sport

Andy Murray şi Novak Djokovic, la Laver Cup 2022 / Profimedia Novak Djokovic a anunţat că Andy Murray este noul său antrenor. Scoţianul, care s-a retras vara aceasta, după Jocurile Olimpice de la Paris, nu stă departe de terenul de tenis. Fostul lider mondial şi triplu câştigător de Grand Slam îl va pregăti pe Nole în perioada următoare. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Anunţul a fost făcut chiar de sârb, pe contul său de X. La începutul acestui an, Djokovic anunţa despărţirea de Goran Ivanisevic. Nole a câştigat alături de campionul din 2001 de la Wimbledon 9 din cele 24 de titluri de Grand Slam pe care le are în palmares. Andy Murray este noul antrenor al lui Novak Djokovic „Oricum nu i-a plăcut retragerea”, a scris Novak Djokovic pe X, alături de un videoclip în care erau prezentate imagini din cele 36 de întâlniri directe cu Andy Murray. Sârbul a făcut referirea şi la postarea scoţianului de după retragere, care afirmat, în stilul său caracteristic „oricum nu îmi plăcea tenisul”. Novak Djokovic şi Andy Murray vor începe colaborarea în pauza dintre sezoane, iar scoţianul va merge alături de Nole şi la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, acolo unde Djokovic s-a impus de 10 ori. Djokovic şi Murray au o istorie bogată împreună. Din cele 36 de meciuri directe, sârbul s-a impus în 25 dintre ele. Două victorii ale lui Andy Murray au venit în finale de Grand Slam, chiar la primele două turnee majore câştigate de scoţian, la US Open 2012 şi Wimbledon 2013. Reclamă

Reclamă

„Am jucat unul contra celuilalt de când eram copii. 25 de ani de rivalitate. Am avut bătălii epice. Am crezut că povestea noastră s-ar putea să fie gata, dar se pare că mai are un capitol. Este timpul ca unul dintre cei mai importaţi adversari ai mei să vină în colţul meu. Bine ai venit, Andy Murray”, a mai spus Novak Djokovic.

He never liked retirement anyway. 🙌 pic.twitter.com/Ga4UlV2kQW

— Novak Djokovic (@DjokerNole) November 23, 2024

Novak Djokovic şi Andy Murray au jucat patru finale la Australian Open

„Mă voi alătura echipei lui Novak în pauza dintre sezoane şi îl voi ajuta să se pregătească pentru Australian Open. Abia aştept să petrecem timpul pe teren, de data aceasta de aceeaşi parte a fileului, încercând să îl ajut să îşi îndeplinească obiectivele”, a spus şi Andy Murray.

Reclamă

La Australian Open, acolo unde cei doi vor lucra împreună, Djokovic şi Murray s-au întâlnit de cinci ori, patru dintre aceste întâlniri având loc în finală. De fiecare dată, Novak Djokovic s-a impus. Novak Djokovic, care nu a participat la ediţia din acest an a Turneului Campionilor, se află în acest moment pe locul 7 ATP. Sârbul nu a reuşit să câştige vreun turneu de Grand Slam în 2024, dar şi-a îndeplinit marele vis, atunci când a cucerit medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris, după finala cu Carlos Alcaraz, în faţa căruia şi-a luat revanşa pentru înfrângerea din ultimul act de la Wimbledon.

Reclamă