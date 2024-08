Novak Djokovic, prima reacție după ce l-a învins pe Carlos Alcaraz și a câștigat aurul olimpic: "Sunt în stare de șoc!" - Antena Sport

Novak Djokovic a oferit prima reacție după ce l-a învins pe Carlos Alcaraz și a câștigat aurul olimpic. Tenismenul din Serbia a transmis un mesaj superb, după finala de la Paris.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Novak Djokovic a cucerit singurul trofeu major care îi lipsea din palmares: medalia de aur la Jocurile Olimpice. Sârbul l-a învins pe Carlos Alcaraz după un meci în care niciunul nu a reuşit niciun break. Ambele seturi s-au decis la tie-break (7-6, 7-6).

Novak Djokovic, prima reacție după ce l-a învins pe Carlos Alcaraz și a câștigat aurul olimpic

După meci, Novak Djokovic a transmis că a dat tot ce avea mai bun pentru a câștiga aurul la Jocurile Olimpice.

Acesta a dezvăluit că victoria este una specială și că se simte mândru pentru că a adus o medalie de aur pentru Serbia.

„Am jucat aproape 3 ore, a fost o luptă incredibilă. Am crezut că pot câștiga. Mereu revine în meci (n.r. Alcaraz), așa că am încercat să dau tot ce am mai bun.