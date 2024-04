Câţi bani vor primi tenismenele României pentru calificarea la turneul final BJK Cup şi cât ia Federaţia: "Înţelegerea e clară" - Antena Sport

Reclamă

Adversarele României de la turneul final Billie Jean King Cup au fost anunţate pe site-ul oficial al competiţiei, chiar după calificarea spectaculoasă a tricolorelor în faţa Ucrainei, partidă în care am fost conduşi cu 2-0.

Australia, Canada, Cehia, Marea Britanie, Germania, Italia, Japonia, Polonia, România, Slovacia, Spania, Statele Unite sunt cele 12 echipe calificate la turneul final Billie Jean King Cup.

Cele 12 echipe calificate la turneul final vor fi împărţite în patru grupe de câte trei. Cele patru câştigătoare ale grupelor vor accede în semifinale şi vor lupta pentru trofeu.

„Vom merge şi vom juca cu aceeaşi pasiune, vom lupta. Nu va conta scorul”, a spus Jaqueline Cristian despre meciurile pe care România le va disputa la Sevilla, în noiembrie 2024.

„Nici nu ştiu ce am făcut. Ştiu doar că am văzut mingea şi am lovit-o. Mi-am spus doar să o trimit în cross. Mi-am spus că sunt pregătită să joc atât de mult. Am multă energie, sunt pregătită. Am făcut asta pentru România”, a spus Ana Bogdan, la interviul acordat pe teren, la finalul partidei.

România, calificare la turneul final Billie Jean King Cup După ce în prima zi a întâlnirii, scorul general a fost 2-0 pentru Ucraina, a doua zi a fost fără greşeală pentru tricolore, care au câştigat toate cele trei meciuri. La dublu, Bogdan şi Cristian au învins cu 6-2, 7-6 echipa Liudmila Kichenok/Nadiia Kichenok. Tot sâmbătă, Ana Bogdan a învins-o pe Elina Svitolina, scor 6-4, 4-6, 6-3, şi Jaqueline Cristian a învins-o pe Lesia Tsurenko, 2-6, 6-4, 6-4. În prima zi a întâlnirii, vineri, scorul general a fost 2-0 pentru Ucraina: Ana Bogdan a fost învinsă de Lesia Ţurenko, scor 3-6, 6-2, 6-0, iar Jaqueline Cristian a fost învinsă de Elina Svitolina, scor 6-3, 7-5. Ana Bogdan, după calificarea miraculoasă a României la turneul final Billie Jean King Cup: „Am făcut-o pentru România" Ana Bogdan şi Jaqueline Cristian au oferit chiar pe teren primele declaraţii după calificarea României la turneul final Billie Jean King Cup. Tricolorele au întors meciul cu Ucraina, de la 0-2, şi vor fi prezente la Sevilla, în perioada 12-17 noiembrie. Perechea Ana Bogdan/Jaqueline Cristian a adus calificarea echipei României la turneul final al Billie Jean King Cup, impunându-se în ultimul meci al întâlnirii cu Ucraina de la Fernandina Beach (SUA).

„Eram pe val şi am continuat să jucăm. Suntem fericite că există oameni care ne-au susţinut azi. A făcut diferenţa, v-am auzit tot meciul şi vă mulţumim foarte mult. Vom merge şi vom juca cu aceeaşi pasiune, vom lupta. Nu va conta scorul”, a spus şi Jaqueline Cristian.

