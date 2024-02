Cristian Tudor Popescu a făcut-o praf pe Simona Halep, după ultima decizie: "E ridicol. Ion Ţiriac a sfătuit-o. Nu are şanse" - Antena Sport

Cristian Tudor Popescu a făcut-o praf pe Simona Halep, după ultima decizie: „E ridicol. Ion Ţiriac a sfătuit-o. Nu are şanse”

De unde să știu eu dacă suma e corectă? Sună rotund 10 milioane de dolari. Probabil Ion Țiriac i-a dat acest sfat. Putea să ceară și 100 de milioane de dolari. N-are absolut nicio relevanță. După părerea mea, face chiar rău (n.r – că dă în judecată compania canadiană).

De ce îi dă acum în judecată? Eu, acum un an, când am auzit de povestea asta, am spus așa: Nu se poate ca Roxadustatul, care e un medicament rar, cu interdicții, care se găsește greu în spitale, cu atâtea efecte adversare, să se găsească într-un supliment alimentar. Nu se poate așa ceva, că nu e zahăr pudră sau țelină.

Acum un an, spuneam că, dacă este așa, atunci prima mișcare a Simonei Halep este să dea în judecată firma producătoare și să le ceară multe milioane de dolari, ori ea n-a făcut acest lucru un an de zile. Așa ar fi fost firesc. Ea nici n-a pomenit inițial de acest supliment la TAS. Apoi, când lucrurile s-au complicat, a vorbit despre el. Faptul că vine acum cu această decizie este ușor tardiv și chiar ridicol”, a spus CTP, citat de sport.ro.

Simona Halep, decizie radicală după apelul de la TAS

Halep cere daune de peste 10 milioane de dolari de la Quantum Nutrition, care operează sub numele de Schinoussa Superfoods, după ce a fost depistată pozitiv la US Open 2022 cu Roxadustat, medicament folosit adesea de persoanele cu anemie, relatează Reuters.

Roxadustat, care se află pe lista substanţelor interzise de Agenţia Mondială Antidoping, poate creşte hemoglobina şi producţia de celule roşii din sânge, sporind rezistenţa.

Halep, în vârstă de 32 de ani, a declarat că a folosit suplimente Schinoussa în timpul turneului de la Flushing Meadows din 2022 şi că Keto MCT pe care l-a luat a fost contaminat cu Roxadustat, care nu a fost dezvăluit pe etichetă. Dubla campioană de Grand Slam a declarat că nu a folosit niciodată substanţe interzise şi că neglijenţa Quantum şi afirmaţiile false că suplimentul său era legal i-au afectat cariera şi i-au provocat umilinţă.

