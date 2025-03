Djokovic l-a învins pe Dimitrov şi e la o singură victorie de două borne impresionante: "Am de gând să merg până la capăt" - Antena Sport

„După Jocurile Olimpice, care a fost al 99-lea titlu al meu, am ştiut că la fiecare turneu pe care îl joc mă duc spre 100. Nu am reuşit asta – până duminică, sper”, a declarat Djokovic. „Am de gând să merg până la capăt. Nu am pierdut niciun set. Joc un tenis foarte bun, cum nu am mai jucat de mult timp”, a mai spus sârbul.

Djokovic este la egalitate cu marele său rival Roger Federer la cele mai multe sezoane consecutive în care apare într-o finală în circuit (20). Cel mai vârstnic finalist din istoria Masters 1000, Djokovic ţinteşte primul său triumf la Miami de când a câştigat la Crandon Park în 2016. Dacă va câştiga primul său trofeu al sezonului, Djokovic îl va depăşi pe Andre Agassi (6) la cele mai multe titluri la Miami.