Emma Răducanu a refuzat în Australia un tratament împotriva muşcăturilor de insecte din cauza temerilor legate de dopaj - Antena Sport

Britanica Emma Răducanu a declarat că posibilitatea de ingerare a unei substanţe contaminate este o preocupare importantă pentru jucătorii de tenis, într-un moment în care Jannik Sinner şi Iga Swiatek continuă să se confrunte cu consecinţele a două dintre cele mai mediatizate cazuri antidoping din istoria sportului, relatează The Guardian.

Vorbind la conferinţa de presă de la Australian Open, înainte de meciul din primul tur cu Ekaterina Alexandrova, cap de serie numărul 26, Răducanu a spus că jucătorii trebuie să gestioneze „controlabilele” cât de bine pot. Ea a suferit o muşcătură puternică de insectă cu o zi înainte, dar a refuzat spray-ul antiseptic care i-a fost oferit pentru că nu a vrut să rişte să ia o substanţă interzisă.

„Am fost muşcată foarte rău de nu ştiu ce, cum ar fi furnici, ţânţari, ceva. Sunt alergică, cred”, a spus Răducanu. „S-au inflamat şi s-au umflat într-adevăr foarte mult. Cineva îmi dădea acest spray antiseptic, natural, pentru a încerca să atenueze muşcăturile. Nu am vrut să îl iau. Nu am vrut să îl pulverizez. Am rămas acolo cu glezna şi mâna umflate. Am zis: «Am de gând să rezist pentru că nu vreau să risc».

Este evident o preocupare în mintea noastră. Suntem cu toţii în aceeaşi barcă. Cred că este vorba doar de modul în care gestionăm cât mai bine posibil lucrurile controlabile. Dacă se întâmplă ceva în afara controlului nostru, atunci va fi un pic de o luptă pentru a încerca şi de a dovedi”, a mai declarat britanica, potrivit news.ro.

Sinner, numărul 1 mondial şi favorit la titlul Australian Open, nu ştie încă data audierii apelului său la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). Sinner a fost găsit iniţial fără vină sau neglijenţă şi nu a primit nicio suspendare în august, după ce a fost depistat pozitiv la substanţa interzisă clostebol. Sinner a susţinut cu succes că substanţa a intrat în corpul său prin contaminare prin intermediul kinetoterapeutului său, Giacomo Naldi, însă decizia a fost ulterior atacată la TAS de către Agenţia Mondială Antidoping (WADA).