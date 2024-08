Jannik Sinner face "curăţenie" după scandalul lui de dopaj! A încheiat colaborarea cu doi membri ai staff-ului său! - Antena Sport

Patrick Mouratoglou, despre diferenţa dintre cazurile Sinner şi Halep

“Când am auzit marţi despre situaţia lui Jannik Sinner, am fost extrem de şocat. După ce a avut de suferit Simona Halep, cum a putut să iasă atât de diferit? Nu am de gând să spun că este vinovat de ceva. Evident că nu. Faptul care trebuie subliniat este că există un dublu standard – că doi jucători aflaţi în aceeaşi situaţie sunt trataţi în mod opus – şi acest lucru este greşit. Regulile ar trebui să se aplice tuturor.

În cazul unui sportiv care a fost testat pozitiv la o rată mai mare decât cea minimă a substanţei, ITIA a decis să facă totul public. Pentru un alt jucător, a păstrat secretul. De ce? Nu are absolut niciun sens.

Cred că modul în care ITIA a gestionat cazul lui Jannik este cel corect pentru că, până când nu i se dovedeşte vinovăţia sau nevinovăţia, nu cred că ar trebui să fie făcut public. Pentru că, la urma urmei, răul este făcut şi este foarte greu să îţi revii după aceea”, a notat antrenorul.

Patrick Mouratoglou: „O mare lipsă de transparenţă şi de tratament egal”

“Dacă Jannik nu a făcut nimic, nu ar trebui să fie făcut public. Acest lucru contribuie la o mare lipsă de transparenţă şi de tratament egal. Fie că este vorba de un bărbat sau de o femeie, cazurile ar trebui să fie tratate la fel. Cred că acesta este un lucru cu care toată lumea este de acord, cu atât mai mult într-o chestiune atât de importantă”, a adăugat el.

Un alt lucru şocant este că au scris că Jannik a făcut apel la un tribunal, iar suspendarea sa a fost în cele din urmă ridicată datorită faptului că acel „tribunal” a decis în favoarea sa, subliniază Mouratoglou.

“Ei bine, NU este un tribunal. Practic, este doar o companie privată angajată de ITIA. Adevăratul tribunal este TAS, cel la care a mers Simona Halep, cel care a constatat că nu era vinovată după o anchetă reală şi un schimb real de opinii.

Ceea ce au numit ei tribunal aici este, practic, doar ei şi ei înşişi, făcând testul, luând decizii cu privire la jucător (suspendare sau nu) şi apoi concluzionând cu piesele pe care le au ei. În final, practic l-au suspendat şi i-au ridicat suspendarea la câteva zile distanţă.