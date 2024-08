Patrick Mouratoglou, despre diferenţa dintre cazurile Sinner şi Halep: "Am fost extrem de şocat" - Antena Sport

Patrick Mouratoglou a intervenit şi a vorbit despre diferenţa dintre cazurile Sinner şi Halep. Mouratoglou, care o antrena pe Simona Halep în momentul în care fostul lider WTA a fost depistată pozitiv cu o substanţă interzisă, consideră că există un dublu standard în ceea ce priveşte felul în care a fost tratate cazurile Simona Halep şi Jannik Sinner.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

El a precizat că ar trebui ca regulile să fie la fel pentru toţi şi că ITIA a procedat corect în cazul lui Sinner nedezvăluind de la început ce se întâmpla. În schimb, la Halep totul a fost în văzul lumii.

“Cazul subliniază marea lipsă de transparenţă din tenis şi cred că dăunează sportului nostru”, a subliniat Mouratoglou într-un mesaj postat pe Linkedin.

Patrick Mouratoglou, despre diferenţa dintre cazurile Sinner şi Halep

“Când am auzit marţi despre situaţia lui Jannik Sinner, am fost extrem de şocat. După ce a avut de suferit Simona Halep, cum a putut să iasă atât de diferit? Nu am de gând să spun că este vinovat de ceva. Evident că nu. Faptul care trebuie subliniat este că există un dublu standard – că doi jucători aflaţi în aceeaşi situaţie sunt trataţi în mod opus – şi acest lucru este greşit. Regulile ar trebui să se aplice tuturor.

În cazul unui sportiv care a fost testat pozitiv la o rată mai mare decât cea minimă a substanţei, ITIA a decis să facă totul public. Pentru un alt jucător, a păstrat secretul. De ce? Nu are absolut niciun sens.