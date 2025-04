Miriam Bulgaru, înfrângere la primul meci din BJK Cup! România a debutat cu stângul în partida contra Canadei - Antena Sport

„Eu tot timpul am răspuns pozitiv la toate chemările pe care le-am avut de la Fed Cup, chiar şi atunci când nu am fost plătite. Eu am mers, am fost singura care acceptase în acel an dintre jucătoarele cu clasamentul mai bun. Dar România nu a fost singura echipă care a făcut această alegere de a avea o echipă tânără la Billie Jean King Cup.

Cred că este o oportunitate şi pentru jucătoarele tinere să ia contact cu o asemenea competiţie şi poate să le dea încredere. Avem nevoie de încredere în jucătoarele tinere, ele sunt urmaşele noastre şi avem nevoie de rezultate bune. Eu mă bucur că a fost şansa asta pentru ele şi nu contează cine joacă, e important să aibă rezultate bune ţara.

Ţinând cont că şi celelalte ţări au ales echipe tinere, eu sunt sigură că sunt posibilităţi de meciuri şi, de ce nu, de rezultate bune. Mai ales că ele sunt foarte ambiţioase şi vor să arate tot ce au mai bun în ele. Şanse sunt, mereu au fost şanse”, a declarat Mihaela Buzărnescu, în exclusivitate pentru Antena Sport.