Novak Djokovic avertizează că s-ar putea retrage de la Roland Garros: "Nu ştiu dacă voi putea juca următorul meci" - Antena Sport

Novak Djokovic avertizează că s-ar putea retrage de la Roland Garros. Sârbul l-a învins în optimi pe argentinianul Francisco Cerundolo, după un „thriller” de 4 ore și 37 de minute.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Novak Djokovic a suferit o accidentare în timpul meciului cu Cerundolo, dar a reuşit să continue şi să câştige partida. Scorul final a fost 6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 în favoarea lui Djokovic.

Novak Djokovic avertizează că s-ar putea retrage de la Roland Garros: „Nu ştiu dacă voi putea juca următorul meci”

”În urmă cu câteva săptămâni au apărut dureri la genunchiul drept, dar până acum nu au existat probleme majore. Sincer, cred că am intrat foarte bine în meci. Am jucat bine primul set și jumătate din al doilea, apoi a început durerea.

Am chemat un kinetoterapeut și am cerut o pauză medicală, să mă ajute. Nu am vrut să fie schimburi lungi. Nu știam dacă pot continua sau nu. Am cerut mai multe medicamente după al treilea set. Mi-au mai dat o doză, iar medicamentul a început să funcționeze în al patrulea set, iar al cincilea set l-am jucat fără durere.

Vom vedea ce se întâmplă. O să mai fac un control și apoi voi putea spune mai multe. Vom vedea după examinări dacă voi putea să stau pe teren și să mai joc un meci.