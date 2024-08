Sfârşitul unei ere: Pentru prima dată după 2002, niciun jucător din „Big Three” nu a câştigat un Grand Slam în 2024 - Antena Sport

Sfârşitul unei ere: Pentru prima dată după 2002, niciun jucător din „Big Three” nu a câştigat un Grand Slam în 2024 Novak Djokovic şi Rafael Nadal, la Jocurile Olimpice / Profimedia Images Sfârşitul unei ere. După două decenii dominate de „Big Three”, niciunul dintre cei trei monştri sacri ai tenisului nu a câştigat un trofeu de Grand Slam în 2024, o premieră după 2002, relatează Le Figaro. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Eliminarea timpurie la US Open a lui Novak Djokovic, care a recunoscut că a jucat unul dintre „cele mai proaste meciuri din viaţa sa” împotriva lui Alexei Popyrin vineri seara, a marcat sfârşitul acestei dominaţii. Sfârşitul unei ere: Pentru prima dată după 2002, niciun jucător din „Big Three” nu a câştigat un Grand Slam în 2024 Sfârşitul dominaţiei nu este deloc surprinzător, având în vedere că Rafael Nadal nu a fost niciodată atât de aproape de retragere, iar Roger Federer s-a retras de ceva timp, relatează news.ro. Rămâne de văzut cine va profita. Jannik Sinner, numărul 1 mondial câştigător al Australian Open la începutul acestui an, sau Daniil Medvedev, câştigător al US Open în 2021, sau chiar Alexander Zverev, care nu a câştigat încă un titlu de Grand Slam, sunt toţi favoriţi. „Calea s-a deschis”, a remarcat Djokovic, în timp ce Carlos Alcaraz, câştigător la Roland Garros şi apoi la Wimbledon, a părăsit şi el prematur turneul. Reacția lui Novak Djokovic, după eliminarea din turul al 3-lea, de la US Open: „Una dintre cele mai proaste partide!” Iată reacția lui Novak Djokovic, după eliminarea din turul al 3-lea, de la US Open. Tenismanul sârb, numărul 2 mondial şi deţinătorul titlului, a declarat că meciul cu australianul Alexei Popyrin, a fost unul dintre cele mai slabe jucate în cariera sa. Reclamă

Reclamă

„A fost una dintre cele mai proaste partide de tenis pe care le-am jucat vreodată”, a declarat jucătorul în vârstă de 37 de ani.

„Sincer, după cum m-am simţit şi cum am jucat de la începutul acestui turneu, faptul că am ajuns în turul al treilea este un succes. Am încercat tot ce am putut, nu am avut probleme fizice. Pur şi simplu m-am simţit lipsit de energie, iar asta s-a văzut. Din primul meci, pur şi simplu nu m-am regăsit pe acest teren”, a adăugat Djokovic, potrivit news.ro.

„Viaţa merge mai departe. Voi încerca să mă recalibrez şi aştept cu nerăbdare ceea ce urmează”, a precizat jucătorul.

Reclamă

Eliminarea lui Djokovic o urmează pe cea a lui Carlos Alcaraz, câştigător la Roland Garros şi Wimbledon, care a pierdut în turul doi în faţa olandezului Botic van de Zandschulp. Novak Djokovic, eliminat în turul 3 de la US Open! Novak Djokovic a fost eliminat în turul 3 de la US Open! Tenismanul sârb, numărul 2 mondial şi deţinătorul titlului, a fost învins, vineri noapte, la US Open, de australianul Alexei Popyrin, scor 6-4, 6-4, 2-6, 6-4. Pentru prima oară din 2017, sportivul de 37 de ani va încheia anul fără o victorie la un grand slam. De asemenea, el a pierdut pentru prima dată înaintea optimilor la un grand slam, după înfrângerea sa (7-6 [8], 5-7, 2-6, 7-6 [5], 6-4) în faţa uzbekului Denis Istomin, la Australian Open 2017, notează news.ro. Acesta va fi, de asemenea, primul an din 2002 în care niciun membru al Big 3 – Djokovic, Roger Federer şi Rafael Nadal – nu va câştiga un titlu major la simplu. În vârstă de 25 de ani şi locul 28 mondial, Popyrin va evolua în optimi cu americanul Frances Tiafoe, favorit 20.

Reclamă