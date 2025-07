Carlos Alcaraz i-a răspuns lui Nick Kyrgios, după declaraţia controversată a australianului: "Nu sunt surprins" - Antena Sport

“ Am văzut comentariile lui, da. Evident, sunt amuzante, dar venind din partea lui Kyrgios, nu sunt surprins deloc. Hei, la sfârşitul zilei, toată lumea are punctul ei de vedere, nu e un secret.

În plus, murcianul chiar a încercat să explice de ce îi poate da dreptate şi a menţionat ce plus are Sinner faţă de el. Alcaraz mai a mărturisit că nu se aştepta la altceva din partea sa, cunoscând probabil ce declaraţii dă finalistul de la Wimbledon 2022 în general.

Evident, am văzut cu toţii că Jannik are mereu mai puţine suişuri şi coborâşuri decât mine, am zis întotdeauna că este ceva la care lucrez. El joacă mereu un tenis foarte bun de la început la final şi e puţin dificil pentru mine, nu are nicio legătură cu viaţa de noapte, deşi evident că îmi place.

Sunt totuşi comentarii amuzante la care râd din când în când“, a spus murcianul, potrivit marca.com.

Numărul 2 mondial a dat astfel dovadă de o maturitate în discurs, dar şi de un răspuns calculat. Carlos Alcaraz îşi va continua aventura de la Wimbledon pentru al treilea titlu consecutiv în optimi, unde va da peste Andrey Rublev.