Simona Halep a spus care a fost cel mai frumos moment din viaţa ei! S-a întâmplat după o înfrângere dureroasă: "Am plâns 3 luni" - Antena Sport

Când am câştigat Grand Slam-ul a fost cel mai frumos moment din viaţa mea.

A fost greuţ, pentru că am devenit numărul 1 fără Grand Slam.

Nu am avut teama că nu voi câştiga un Grand Slam. Am revenit foarte bine după finala pierdută cu Ostapenko. Am plâns, recunosc, vreo 3 luni, dar am revenit foarte bine, lucram cu Darren atunci şi i-am spus că voi câştiga următorul Roland Garros şi aşa a fost.

Eu sacrificiile pe care le-am făcut nu le-am resimţit aşa. Că nu ieşeam în oraş sau altele. Viaţa mi-am dedicat-o tenisului, am respectat acest sport. Am avut mereu alături de mine familia”, a declarat Simona Halep la Antena 3 CNN.

Simona Halep a primit dreptul de a reveni în competiţii după decizia TAS. TAS i-a redus suspendarea de la 4 ani la 9 luni. „Sunt încântată să vă anunț pe toți că mă voi întoarce în circuitul WTA în două săptămâni la @miamiopen! Mulțumesc turneului pentru că mi-a oferit această oportunitate și abia aștept să mă întorc pe teren și să joc. Ne vedem în curând!", a scris pe Instagram dubla câştigătoare de Grand Slam. Anterior, directorul turneului de la Miami, fostul jucător american de tenis James Blake, anunţa că Halep va primi un wild-card dacă doreşte să evolueze la Miami. "Această scrisoare certifică faptul că Miami Open 2024, prezentat de Itau, parte a circuitului profesionist de tenis ATP și WTA, care distribuie peste 17 milioane de premii totale, începând cu 17 martie și terminând pe 31 martie, se va desfășura în Miami, Gardens, FL, SUA, și va găzdui competiția de calificare la simplu, care adună 96 de jucători masculin și feminin, începând cu duminică, 17 martie 2024, și competiția principală de simplu și dublu cu 320 de jucători în perioada 19-31 martie 2024. Eu, directorul turneului Miami Open 2024, invit oficial jucătorul menționat mai sus (n.r. Simona Halep) și echipa sa de suport la turneul nostru", a fost scrisoarea semnată de directorul WTA Miami, James Blake. Simona Halep a anunţat care este celebrul antrenor care o ajută deja la revenire Simona Halep a anunţat care este celebrul antrenor care o ajută deja la revenire. Australianul Darren Cahill este cel care a fost mereu alături de dubla câştigătoare de Grand Slam. „Și în momentele astea mă ajută în procesul de revenire", a spus Simona, la revenirea în ţară, despre antrenorul care i-a fost alături când a câştigat primul ei turneu de Grand Slam, Roland Garros 2018.

„În momentul acesta nu am o echipă, dar am câteva zile la dispoziţie să formez o echipă aşa cum îmi doresc eu. Dar nu va fi uşor. O să o iau pas cu pas şi o să văd cât de bine pot să fac lucrurile.

Bineînţeles că au fost colaborări foarte bune şi cu antrenorii români, dar pentru mine colaborarea cu Darren (n.r. – antrenorul australian Darren Cahill) a fost specială şi am făcut cele mai bune rezultate. Nimic nu este exclus, o să mă gândesc bine şi o să aleg.

Le mulțumesc tuturor românilor pentru susținerea necondiționată la fel și sponsorilor. Susținerea pe care am avut-o de la români m-a ajutat să lupt pentru a arăta adevărul.

Nu m-am gândit la acest lucru (n.r. să mai lucrez cu Darren Cahill). Cu el am avut o relație foarte bună de antrenor-sportiv. M-a sfătuit și a fost alături de mine. Și în momentele astea mă ajută în procesul de revenire”, a spus Halep.

