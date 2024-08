Dominic Thiem, învins în primul tur la US Open! Mesaj emoţionant la ultimul meci de Grand Slam din carieră - Antena Sport

Dominic Thiem, învins în primul tur la US Open! Mesaj emoţionant la ultimul meci de Grand Slam din carieră

Dominic Thiem, învins în primul tur la US Open Dominic Thiem, în timpul unui meci la US Open/ Profimedia Dominic Thiem a fost învins în primul tur la US Open 2024. Ben Shelton s-a impus în duelul cu austriacul, care s-a aflat la ultimul meci de Grand Slam din carieră. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Dominic Thiem a luat decizia de a se retrage din tenis, la finalul acestui an. Ultimul turneu la care va participa fostul câştigător de la US Open este cel de la Viena. Dominic Thiem, învins în primul tur la US Open Învingător în urmă cu patru ani la New York, austriacul a fost învins, luni, de americanul Ben Shelton, semifinalist anul trecut, scor 6-4, 6-2, 6-2. Americanul de 21 de ani, locul 13 mondial, s-a impus în faţa lui Thiem (30 de ani), într-o oră şi 50 de minute de joc. Imediat ce meciul s-a încheiat, Shelton şi-a salutat adversarul şi a cerut publicului să facă acelaşi lucru şi să continue să aplaude. Dominic Thieam a ţinut un discurs emoţionant, după eşecul cu Ben Shelton. Acesta s-a declarat recunoscător pentru toată susţinerea primită. Reclamă

Reclamă

„În primul rând, mulțumesc enorm pentru toată suținerea voastră din toți acești ani. Au trecut 10 ani de când am jucat prima oară aici. Este un moment important pentru mine. Cea mai mare reușită a mea a venit pe acest teren într-un 2020 ciudat, în condiții bizare și în circumstanțe diferite.

Din păcate, am avut parte de acest succes fără vreunul dintre voi (n.r. în tribune). A fost un moment minunat, dar a fost și trist. Sunt super fericit că am avut ocazia de a juca ultimul meci de la US Open pe acest teren. Acum pot petrece timp cu voi, oameni buni.

Vreau să vă mulțumesc tuturor și vreau să recuperăm timpul pe care l-am pierdut acum patru ani. Sunt recunoscător tuturor celor care au venit să mă vadă jucând pentru ultima dată aici”, a declarat Dominic Thiem, conform eurosport.ro.

Reclamă

Maria Sakkari a abandonat în primul tur de la US Open Maria Sakkari a abandonat în primul tur de la US Open! Jucătoarea elenă (locul 9 mondial) nu a mai continuat duelul cu Wang Yafan (locul 80), după ce a pierdut primul set, scor 2-6. Sakkari a acuzat dureri la umăr. Semifinalistă la Flushing Meadows în 2021, ea nu a trecut niciodată de turul al doilea. Anul trecut, ea a pierdut în primul tur. În acest an, fostul număr 3 mondial nu a trecut de turul al treilea al unui turneu major (atins la Wimbledon). Anterior, ea a pierdut în primul tur la Australian Open şi apoi în turul al doilea la Roland Garros, notează news.ro. Miercuri, Wang Yafan o va înfrunta pe compatrioata sa Wang Xiyu (locul 53) sau pe franţuzoaica Diane Parry (locul 60) pentru un loc în turul al treilea.

Reclamă