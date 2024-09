Ce a spus Aryna Sabalenka, după ce a câștigat finala feminină de la US Open 2024: "Poate sună penibil!" - Antena Sport

Ce a spus Aryna Sabalenka, după ce a câștigat finala feminină de la US Open 2024

Iată ce a spus Aryna Sabalenka, după ce a câștigat finala feminină de la US Open 2024. Sportiva din Belarus nu s-a ferit de cuvinte, la capătul finalei cu Jessica Pegula.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aryna Sabalenka a învins-o pe Pegula în marea finală cu scorul de 7-5, 7-5. Numărul 2 din clasamentul WTA și-a câștigat al 3-lea titlu de Grand Slam al carierei, după un meci care a durat o oră și 54 de minute.

Ce a spus Aryna Sabalenka, după ce a câștigat finala feminină de la US Open 2024

După victoria cu Pegula, Sabalenka a transmis faptul că orice persoană își poate îndeplini visul, în cazul în care muncește mult pentru realizarea acestuia.

Totodată, jucătoarea din Belarus le-a mulțumit și oamenilor din staff, după succesul de la US Open.

„Doamne! Chiar am rămas fără cuvinte. Am fost atât de aproape de trofeu anul trecut. Am reușit, în sfârșit, să ridic acest trofeu. Jessica, știu cât de greu e să pierzi finalele. Dar sunt mai mult ca sigură că vei câștiga cel puțin un turneu în viitor. În setul secund, tot ce a făcut a fost să mă rog. Mi-e greu să vorbesc în acest moment, sunt copleșită.