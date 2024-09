Taylor Fritz şi-a scos pălăria în faţa lui Jannik Sinner, după finala de la US Open 2024: "Este cel mai bun jucător din lume" - Antena Sport

Taylor Fritz şi-a scos pălăria în faţa lui Jannik Sinner, după finala de la US Open 2024. Numărul 1 mondial a câştigat în premieră turneul de la New York şi şi-a trecut în cont al doilea titlu de Grand Slam al carierei.

Sinner s-a impus în ultimul act cu 6-3, 6-4, 7-5, după 2 ore şi 17 minute de joc. Italianul a mai câştigat în acest an titlul de la Australian Open.

Taylor Fritz şi-a scos pălăria în faţa lui Jannik Sinner, după finala de la US Open 2024: „Este cel mai bun jucător din lume”

Tenismanul american Taylor Fritz a recunoscut că Jannik Sinner „este cel mai bun jucător din lume în prezent”, după ce italianul l-a învins, duminică, la New York, în finala turneului US Open.

„A fost un meci dificil. Am avut un plan, am aplicat bine unele lucruri, dar am făcut foarte greşit altele, de exemplu, nu am lovit mingea aşa de bine pe cât speram”, a afirmat americanul de 26 de ani, care a disputat prima sa finală de Mare Şlem.

„Mi-am ameliorat serviciul în setul al doilea, după ce am suferit în primul. În setul al treilea am reuşit să combin toate elementele, cu o lovitură de dreapta mai bună. Am fost în poziţia de a câştiga setul, dar el a jucat mai bine când am servit pentru set. Este cel mai bun jucător din lume în prezent”, a subliniat Fritz, potrivit agerpres.ro.