"Au fost câteva zile nebune!" Jessica Pegula, mesaj după finala pierdută de la US Open! Ce a spus despre meciul cu Sabalenka - Antena Sport

Jessica Pegula a transmis un mesaj după finala pierdută de la US Open! „Au fost câteva zile destul de nebune”, a declarat jucătoarea americană de tenis, învinsă de belarusa Arina Sabalenka, cu 7-5, 7-5, în finala de sâmbătă de la Flushing Meadows, scrie L’Equipe.

„Ea a jucat un tenis bun, iar eu nu am reuşit să-mi menţin nivelul. Felicitări pentru ea. În unele momente foarte importante, chiar a jucat un tenis foarte bun. Cred că odată ce mă voi relaxa puţin, voi fi puţin mai mândră că am reuşit toate astea. Au fost câteva zile destul de nebune, aşa că mă voi relaxa mai întâi şi apoi mă voi gândi la ceea ce tocmai am realizat”, a spus Jessica Pegula, care nu trecuse până acum de sferturi de finală la turneele de Mare Şlem.

„Nu cred că joc mult mai bine decât anul trecut sau anii precedenţi. Chiar am impresia că sunt momente când am jucat mai bine. Dar sunt sigură că deplasările mele şi serviciul s-au îmbunătăţit. Există anumite aspecte ale jocului meu care se prezintă deci mai bine, chiar dacă am servit mai bine în alte meciuri ale turneului decât am făcut-o astăzi.

În general, nu mai am suişuri şi coborâşuri de-a lungul săptămânilor şi meciurilor. Deci chiar joc mai bine? Nu tocmai, dar faptul că fac anumite lucruri mai bine poate că dă această impresie. Este vorba doar de a lucra mai mult la acele lucruri mărunte care nu erau punctele mele forte şi în privinţa cărora n-am încetat să progresez”, a afirmat Pegula, care de luni va fi locul 3 mondial, notează agerpres.ro.

Pegula a trecut în sferturi de finală de poloneza Iga Swiatek, numărul unu mondial, iar în semifinale a eliminat-o pe jucătoarea cehă Karolina Muchova.