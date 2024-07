Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner s-au calificat în sferturile de la Wimbledon 2024! Când se pot întâlni cei doi - Antena Sport

Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner s-au calificat în sferturile de la Wimbledon 2024! Când se pot întâlni cei doi Colaj Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner / Profimedia Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner s-au calificat în sferturile de la Wimbledon 2024. Campionul din 2023 de la All England Club şi numărul 1 ATP au obţinut victorii clare în optimile de finală de duminică. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Carlos Alcaraz însă a pierdut un set şi a avut nevoide de puţin mai mult de trei ore pentru a trece de Ugo Humbert, pe care l-a învins cu 6-3, 6-4, 1-6, 7-5. Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner s-au calificat în sferturile de la Wimbledon 2024! Pe terenul cu numărul 1 de la Wimbledon, Jannik Sinner l-a învins pe Ben Shelton, cu 6-2, 6-4, 7-6(9), după 2 ore şi 10 minute de joc. Pentru un loc în semifinale, Carlos Alcaraz va juca împotriva câştigătorului dintre Tommy Paul şi Roberto Bautista Agut. În ceea ce îl priveşte pe Jannik Sinner, italianul se va duela cu învingătorul duelului Grigor Dimitrov – Daniil Medvedev. Cel mai bun rezultat al lui Jannik Sinner la Wimbledon a fost semifinala din 2023, în timp ce Carlos Alcaraz este deţinătorul titlului. În cazul în care îşi vor câştiga partidele din sferturi, cei doi se vor întâlni în semifinalele de la Wimbledon. Reclamă

În acest moment, Carlos Alcaraz conduce cu 5-4 întâlnirile directe cu Jannik Sinner. Cu toate acestea, singura întâlnire dintre cei doi pe iarbă a fost câştigată de italian, în optimile de finală de la Wimbledon 2022.

Daniil Medvedev, despre diferenţele dintre Wimbledon şi US Open

Daniil Medvedev a vorbit despre diferenţele dintre Wimbledon şi US Open, specificând faptul că turneul de la All England Club pare mai greu de câştigat. În 2023, după 20 de ani în care am avut numai câştigători din Big 4, Carlos Alcaraz s-a impus.

„N-am idee de ce US Open este mai deschis decât Wimbledon. Este adevărat că US Open, chiar și în zilele lui ‘Big 4’, a fost câștigat și de Marin (n.r. Cilic), și la fel a câștigat Stan (n.r. Wawrinka).

Dar chiar și-așa, nu există o explicație. Pe iarbă, Roger și Novak au luat majoritatea titlurilor și cei doi joacă cu stiluri foarte diferite, dar perfecte pentru acest tip de teren pe iarbă. Uitați-vă la Carlos, care a trebuit să muncească foarte mult anul trecut. Să vedem ce se întâmplă anul acesta, poate vom avea un nou câștigător și vom putea să mai vorbim despre asta”, a spus Daniil Medvedev, citat de Punto de Break.