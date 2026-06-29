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Două surprize mari în prima zi la Wimbledon! Favoriții, eliminați din primul tur

Daniel Işvanca Publicat: 29 iunie 2026, 17:36

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Două surprize mari în prima zi la Wimbledon! Favoriții, eliminați din primul tur

Casper Ruud / Profimedia

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Ziua de luni a venit la pachet cu startul prestigiosului turneul de Grand Slam de la Wimbledon, acolo unde au apărut surprize încă din runda inaugurală.

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După ce Jaqueline Cristian a ieșit încă din primul tur la All England Club, a venit rândul celor din circuitul ATP să producă două mari surprize.

Andrey Rublev și Casper Ruud, eliminați din primul tur la Wimbledon

Cap de serie numărul 12 la All England Club, Andrey Rublev a suferit o eliminare șocantă în primul tur la Wimbledon, după ce a fost învins în cinci seturi de Roman Safiullin, sportiv venit din calificări.

Ocupantul locului 132 mondial s-a impus la capătul a fix patru ore de joc, scor 6-4, (6)6-7, 3-6, 6-3, 7-6 (12). În aceeași zi, Casper Ruud (cap de serie numărul 11), a fost eliminat.

Norvegianul a fost surclasat de polonezul Hubert Hurkacz, care s-a impus în trei seturi, scor 6-4, 6-2, 7-6(7).

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