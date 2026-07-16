Carlos Alcaraz, tot mai aproape de revenirea în circuit! Unde e așteptat fostul număr 1 mondial

Carlos Alcaraz, fostul număr 1 mondial, indisponibil din aprilie din cauza unei accidentări la încheietura mâinii drepte, este aşteptat să revină în această vară la turneul ATP Masters 1.000 de la Cincinnati, Statele Unite (13-23 august), conform listei jucătorilor înscrişi publicată pe site-ul competiţiei, informează AFP.
Detronat din fotoliul de lider al clasamentului ATP de italianul Jannik Sinner în aprilie, după înfrângerea în finala Masters-ului 1000 de la Monte Carlo, Alcaraz a suferit apoi o accidentare în primul tur la Barcelona.
Carlos Alcaraz, pe lista jucătorilor înscriși la Cincinnati
Jucătorul iberic, care a coborât luni pe locul 3 în ierarhia mondială, a trebuit ulterior să renunţe la restul sezonului pe zgură, inclusiv la turneul de Mare Şlem de la Roland Garros.
Your 2026 Cincinnati Open players are here 👀#CincyTennis pic.twitter.com/Xz2bYPhnwh
— Cincinnati Open (@CincyTennis) July 15, 2026
De asemenea, Alcaraz a ratat turneul de la Wimbledon, unde rivalul său Sinner a triumfat pentru al doilea an consecutiv pe iarba londoneză, învingându-l în finală pe germanul Alexander Zverev, numărul 2 mondial, care el însuşi câştigase titlul pe zgură pariziană.
Cu această potenţială revenire la Cincinnati, Carlos Alcaraz şi-ar putea recăpăta ritmul înaintea ultimului Grand Slam al anului, US Open (31 august – 13 septembrie), pe care l-a câştigat anul trecut, când l-a învins pe Sinner în finală.
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