Gabriela Ruse a fost eliminată în primul tur la Wimbledon 2024! Elena Rybakina, victorie fără emoţii la All England Club - Antena Sport

Gabriela Ruse a fost eliminată în primul tur la Wimbledon 2024! Elena Rybakina, victorie fără emoţii la All England Club

Partida a început foarte bine pentru româncă. Ruse a realizat break-ul încă din primul game al partidei. După ce şi-a consolidat avantajul după un game lung pe propriul serviciu, Ruse s-a distanţat la 3-1. Campioana din 2022 de la Wimbledon a jucat de atunci însă fără greşeală şi a mai pierdut un singur game până la finalul partidei, asta după ce ajunsese la 9 game-uri câştigate la rând la jumătatea setului secund. Pe finalul partidei, Gabriela Ruse a fost în centrul unui moment nefericit. Ea a avut câteva probleme medicale şi a avut nevoie de intervenţia medicului, după ce şi-a adjudecat singurul game al setului secund.

Aceasta a fost a doua întâlnire dintre cele două jucătoare. În primul duel, care a avut loc în 2022, la Miami, Rybakina s-a impus cu 6-4, 7-5. Pentru prezenţa pe tabloul principal de la Wimbledon, Ruse va primi un cec de 60.000 de lire sterline şi 10 puncte WTA.

Sorana Cîrstea, după eliminarea severă de la Wimbledon

Sorana Cîrstea a avut o primă reacţie după eliminarea severă de la Wimbledon. Sori a fost învinsă de Sonay Kartal. Românca a condus cu 6-3, 2-2, dar a cedat apoi 10 game-uri consecutiv în faţa ocupantei locului 298 WTA.

„Am început meciul bine, apoi nu pot să îmi explic ce s-a întâmplat. 3-2 în setul 2, totul ok. Mi-a făcut break şi apoi jocul meu a colapsat total, am simţit că nu mai găsesc soluţii. Am intrat în panică, nici eu nu pot să îmi explic ce s-a întâmplat la finalul setului 2 şi în setul 3. Cu experienţa mea, este inacceptabil aşa ceva.

Problema fizică e acolo, motivul pentru care am putut să joc şi am decis să joc mai devreme au fost nişte injecţii cu cortizon, care îţi iau din durere. M-au ajutat semnificativ. Accidentarea este acolo, dar nu are nicio treabă cu înfrângerea de azi. Nu m-a afectat în niciun fel. Puteam să câştig acest meci lejer. Planul iniţial era să am după Wimbledon două săptămâni de pregătire pe hard şi după aceea să joc la turneele americane, Washington, Toronto, Cincinnati şi US Open. Acum, sunt extrem de dezamăgită de mine şi de supărată. Voi sta cu echipa şi voi vedea ce voi decide pentru viitor”, a spus Sorana, citată de eurosport.ro.