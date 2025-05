George Ţucudean şi-a ales atacantul favorit din Liga 1: "E mai combinativ decât Bîrligea" - Antena Sport

„Louis Munteanu la FCSB? Niciodată, în veci! Hai să terminăm cu acest subiect, e gratuit. M-a sunat și Gigi Becali, că a auzit el în ziar… Ce a auzit?! Că dă el 6 sau 7 milioane de euro. OK, suntem prieteni, dar pe Louis Munteanu nu-l vând în România, gata!

El poate pleca doar în străinătate pe 18 milioane de euro plus 20 la sută procente la o vânzare ulterioară. Fără discuții, fără negocieri. Aaa, poate suma va crește. Am prea multe oferte din străinătate, ca să vorbesc acum de cele din România. Și nu cred să nu primim o sumă uriașă pentru Louis. Păi, 6-7 milioane de euro am cheltuit eu cu el…

Și mai e ceva: poate nu-l dau pe Munteanu în această vară! Dacă ne calificăm în Europa și nu găsesc altul mai bun, nu-l cedez acum, în vară. Avem cinci ani contract cu el, este tânăr, fraged, va crește și mai mult. A dat multe goluri și aici, și la națională, va crește bine de tot”, a spus Varga.