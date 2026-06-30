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Iga Swiatek a început să plângă pe teren, după calificarea în turul doi la Wimbledon: “Au fost săptămâni grele”

Viviana Moraru Publicat: 30 iunie 2026, 19:30

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Iga Swiatek a început să plângă pe teren, după calificarea în turul doi la Wimbledon: Au fost săptămâni grele

Iga Swiatek a început să plângă, după calificarea în turul doi la Wimbledon/ Profimedia

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Poloneza Iga Swiatek, vizibil uşurată, a izbucnit în lacrimi pe teren după ce şi-a început apărarea titlului de la Wimbledon cu o victorie dificilă, în trei seturi, împotriva americancei Taylor Townsend.

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Poloneza a trezit amintiri despre victoria zdrobitoare cu 6-0, 6-0 din finala de acum 12 luni împotriva Amandei Anisimova, pierzând doar un singur game în primul set.

Iga Swiatek a început să plângă pe teren, după calificarea în turul doi la Wimbledon

Cu toate acestea, capul de serie numărul trei a trebuit să lupte împotriva propriilor frustrări şi a nivelului crescut al adversarei sale americane pentru a câştiga cu 6-1, 2-6, 6-3 în puţin peste două ore.

După ce a scos un strigăt de bucurie, Swiatek a izbucnit în lacrimi şi şi-a ascuns faţa în prosop, luându-şi câteva momente pentru a-şi reveni.

Tatăl şi sora ei, care stăteau în primul rând al lojei regale, s-au alăturat apoi ovaţiilor în timp ce ea se îndrepta spre locul unde urma să susţină interviul de după meci.

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„Nu sunt sigură dacă pot vorbi prea mult – au fost câteva săptămâni grele. Nu a fost un sezon în care totul a mers aşa cum mi-am dorit”, a spus jucătoarea în vârstă de 25 de ani.

„Nu cred că am câştigat vreun meci în trei seturi anul acesta, aşa că mă bucur că am reuşit să o fac aici. Înseamnă foarte mult să intru pe teren ca o campioană en titre. În final, mi-am păstrat calmul.”

În turul al doilea, Swiatek o va înfrunta pe sportiva cehă Karolina Pliskova, finalistă la Wimbledon în 2021.

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