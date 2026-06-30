Iga Swiatek a început să plângă pe teren, după calificarea în turul doi la Wimbledon: “Au fost săptămâni grele”

Iga Swiatek a început să plângă, după calificarea în turul doi la Wimbledon/ Profimedia

Poloneza Iga Swiatek, vizibil uşurată, a izbucnit în lacrimi pe teren după ce şi-a început apărarea titlului de la Wimbledon cu o victorie dificilă, în trei seturi, împotriva americancei Taylor Townsend.

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Poloneza a trezit amintiri despre victoria zdrobitoare cu 6-0, 6-0 din finala de acum 12 luni împotriva Amandei Anisimova, pierzând doar un singur game în primul set.

Iga Swiatek a început să plângă pe teren, după calificarea în turul doi la Wimbledon

Cu toate acestea, capul de serie numărul trei a trebuit să lupte împotriva propriilor frustrări şi a nivelului crescut al adversarei sale americane pentru a câştiga cu 6-1, 2-6, 6-3 în puţin peste două ore.

După ce a scos un strigăt de bucurie, Swiatek a izbucnit în lacrimi şi şi-a ascuns faţa în prosop, luându-şi câteva momente pentru a-şi reveni.

Tatăl şi sora ei, care stăteau în primul rând al lojei regale, s-au alăturat apoi ovaţiilor în timp ce ea se îndrepta spre locul unde urma să susţină interviul de după meci.