Mesajul publicat de Simona Halep, la 7 ani de la triumful istoric de la Wimbledon

Simona Halep a scris istorie acum șapte ani, atunci când reușea să o învingă pe legendara Serena Williams în ultimul act al turneului de la Wimbledon.

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Sportiva noastră se impunea cu un dublu 6-2 și își trecea în palmares al doilea titlu de Grand Slam, după triumful din anul 2018, de la Roland Garros.

Simona Halep, succes istoric în fața Serenei Williams la Wimbledon

Simona Halep a câștigat două turnee de Grand Slam în cariera ei impresionantă, iar unul dintre acele triumfuri a venit acum șapte ani, pe iarba londoneză de la Wimbledon.

Fosta mare sportivă a României a publicat un mesaj special în ziua în care aniversează succesul istoric de la All England Club, acolo unde a fost aplaudată la scenă deschisă după o prestație fantastică în fața Serenei Williams.

„7 ani de la cel mai bun meci din viața mea. Îl simt de parcă a fost ieri”, a scris Simona Halep pe rețelele sociale.